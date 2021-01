Sivert Mannsverk (18) åpner opp om spekulasjonene: - Det har vært mye

Stortalentet har kommet fra intet, til plutselig å være på alles lepper etter en fenomenal sesong i OBOS-ligaen.

Nå er han spilleren «alle» vil ha etter en kruttsterk Sogndal-sesong.

Det er få norske spillere det har blitt skrevet mer om i januar enn 18 år gamle Sivert Mannsverk. Ryktene har svirret helt siden playoff-tapet mot Mjøndalen, men det har vært forholdsvis stille fra hovedpersonen selv.

Nå åpner han opp til Nettavisen om både trykket fra omgivelsene, kapteinsrollen i Sogndal og sin egen fjorårssesong.

- Jeg merker på meg at det kan være mye. Men jeg har heldigvis folk rundt meg som gjør at jeg kan få fokusert på andre ting, sier han.

Unggutten prater med Nettavisen like etter å ha kommet hjem fra skolen. 18-åringen går siste året på videregående, samtidig som han lever toppidrettstilværelsen som Sogndal-spiller.

Han påpeker at det har vært fint å ha skolemiljøet med jevnaldrende klassekamerater ved siden av miljøet i OBOS-ligaen, der de fleste er markant eldre enn ham selv.

- Jeg synes den variasjonen er fin, og det er også mye av grunnen til at jeg liker meg så godt i Sogndal, sier han.

De siste ukene har det vært stor pågang. Både norske og internasjonale medier har omtalt Mannsverk, som har blitt koblet til klubber i øst og vest.

- Jeg er fra en liten plass, og liker ikke å snakke meg selv så høyt opp. Når folk ringer meg setter jeg pris på det, men nå har det vært mye snakk om rykter, sier 18-åringen som opprinnelig kommer fra Øvre Årdal, en drøy times kjøretur fra Fosshaugane Campus.

Han gir raskt uttrykk for at han ikke ønsker å kommentere alle ryktene som svirrer. Så sent som fredag gikk også hans egen hovedtrener Eirik Bakke ut i Sogn Avis og avfeide at Mannsverk er til salgs.

Hovedpersonen selv påpeker at han har to år igjen av kontrakten, og forholder seg kun til hans nåværende arbeidsgiver.

Han svarer slik på om han tror han blir værende i klubben i hvert fall frem til sommeren - når han et uteksaminert fra Sogndal videregående skole.

- Jeg ønsker å gi tilbake det Sogndal har gitt meg. Jeg har ikke noe jeg skulle sagt ennå når ikke klubber er enige. Det er klubben som bestemmer dette her, og da tenker jeg at jeg har kontrakt til 2022, forteller han.

- Så det er ikke slik at du tenker du skal bli værende i Sogndal frem til sommeren og fullføre videregående skole der, uansett hva som skjer?

- Om klubber blir enige tar man det alltid derfra. Slik er det med alle spillere, sier Mannsverk, uten å ville kommentere om han ville vært interessert i å gå til andre norske klubber, eller om kun utenlandske klubber vil være aktuelt.

Kom til Sogndal som 14-åring

Mannsverk er på kort tid blitt en svært ettertraktet spiller. Unggutten ble tilknyttet Sogndal-systemet som 14-åring, etter å ha vært på Fosshaugane Campus som supporter i en årrekke.

Denne sesongen har han fått lov til å lede klubben i sitt hjerte som kaptein.

Mye av æren skal Eirik Bakke ha, som ga Mannsverk kapteinsbindet før forrige sesong.

- Det er litt surrealistisk. Den tilliten Bakke har vist meg har vært stort for meg, forteller han, og fortsetter.

- Eirik har betydd vanvittig mye for meg.

- Tror du han på noen måter ser mye av seg selv i deg? Han var selv midtbanespiller, og forlot Sogndal til fordel for Leeds i 1999...

- Ja, det kan godt hende han gjør. Vi har samme posisjon på banen, men det er helt nye tider så det er vanskelig å sammenligne. Han har likevel gitt meg masse tips som han har hatt bruk for i karrieren.

Fotballekspert Joacim Jonsson fulgte forrige sesongs OBOS-liga tett for rettighetshaver Eurosport.

Svensken påpeker at det er lett å glemme hvor gammel, eller rettere sagt hvor ung, Mannsverk er når man ser midtbanespilleren på banen.

- Han er majestetisk i spillet sitt, og har en enorm ro i alt han gjør. Tidligere synes jeg det gikk litt mye sideveis og litt lite i lengderetning, men det kom seg utover i sesongen, forteller han til Nettavisen, og skryter både av Mannsverks fysikk og steg.

- Det er noe ekstra med ham, altså.

Mannsverk styrte Sogndals midtbane på briljant vis i sesongen som nesten endte med opprykk til Eliteserien.

Med blant annet en utsøkt pasningsfot ble 18-åringen kåret til årets spiller på det nest øverste nivået, og siden har han blitt koblet til både de største klubbene i Norge, i tillegg til andre store klubber som Arsenal, Ajax, Aston Villa og Lazio.

Jonsson om RBK-bud: - Skjønner ikke hva de rører med

Jonsson mener det hører til sjeldenhetene at en så ung spiller får kapteinsbindet i en såpass markant klubb.

- Det er sjeldent. Jeg skal ikke si aldri, for det blir kanskje historieløst, men jeg kan ikke huske det har skjedd at en 18-åring er kaptein i OBOS. Det sier litt, og Sogndal er også med på å bygge opp Sivert Mannsverk. Det er et eget produkt som er fostret opp i klubben, og jeg synes det er helt riktig tanke av Sogndal, forteller han.

- Når de vet han takler det å være kaptein, høyner det både markedsverdien utad, men det er også fint for spilleren selv. Jeg vil si det er smart og bra av Eirik Bakke og Sogndal. Samtidig hører man også i intervjuer at Mannsverk har beina godt plantet på jorda.

Svensken påpeker at alder ikke har noe å si når det kommer til hvem som skal være lagets kaptein, og understreker at det er hva som skjer på banen som skaper respekt.

- Han kom opp som 15- eller 16-åring, og det finnes kun én måte å få respekt på, og det er ved å prestere. Gjør man det, er man udødelig, sier han, og trekker videre fram fotballforståelsen til Sogndals juvel.

Så god har Mannsverk vært at både Rosenborg og Molde skal ha sendt ut følere i hans retning.

12. januar meldte Nidaros at trønderne hadde lagt inn et bud på midtbanespilleren, men at beløpet på fem millioner kroner skal ha blitt kontant avslått av Håvard Flo & co.

Jonsson spår at Mannsverk først vil fullføre videregående i Sogndal, før han flytter på seg til sommeren.

Han legger samtidig ingenting imellom på spørsmål om RBKs bud.

- Hva Rosenborg rører med, skjønner jeg ikke. Skal de vrake Per Ciljan eller Markus Henriksen da? spør han retorisk, før han fortsetter.

- Det er bare ytterligere en ting rundt logistikken i Rosenborg, og jeg skjønner ikke hva de tenker med, men det er nå en annen ting. Mannsverk er god nok, det handler ikke om det. Hadde jeg vært en norsk klubb og hatt muligheten til å hente ham, hadde jeg sprengt banken, forklarer han.

Enn så lenge er Mannsverk fortsatt Sogndal-spiller, og Jonsson tror OBOS-klubben vil foretrekke å selge deres juvel rett til en utenlandsk klubb.

- Da får de være med på neste kupp også, og da tenker jeg på videresalget.

En annerledes type kaptein

Mannsverk og resten av Sogndal-troppen nyter nå en velfortjent ferie etter en hektisk fjorårssesong.

Om klubben makter å holde beilerne unna, går 18-åringen løs på sesong nummer to som kaptein for de hvitkledde.

Mens mange kapteinstyper først og fremst tar for seg verbalt i garderoben og pisker opp stemningen før utmarsj, har Mannsverk en litt annen tilnærming til oppgaven, om vi skal tro ham selv.

Han er ærlig på at det har vært utfordrende å lede laget i så ung alder.

- Det har vært litt krevende å snakke til folk som er såpass mye eldre enn meg. Samtidig finnes det forskjellig type kapteiner, og jeg er ikke han som snakker mest i garderoben, men heller tar ansvar ute på banen og viser det gjennom spillet mitt.

- Er du mer «leading by example», og en kaptein først og fremst i form av det du viser på banen?

- Det kjennetegner mer meg at jeg tar for meg, krever mer og snakker mer til spillerne når jeg er ute på banen enn i garderoben. Det er bare slik person og type jeg er. Samtidig har jeg lært mye, og jeg håper jeg kan utvikle meg og ta mer ansvar i garderoben senere, men det er ikke lett å ta den utfordringen på strak arm når man er 18 år.

Et playoff-drama uten like sørget for at Mjøndalen beholdt plassen i Eliteserien, etter å ha utlignet i sluttminuttene og snudd kampen langt inne på overtid.

Tilbake sto et knust Sogndal-lag som måtte vinke farvel til spill på det øverste nivået.

Kampen sitter fortsatt godt i for Mannsverk, som blir beveget bare temaet blir dratt opp.

- Jeg blir nesten lei meg når jeg prater om det. Det var en brutal opplevelse, og det gikk fra en fantastisk følelse, til at vi ikke klarte å tette igjen. I tillegg var det offside på 2-2-målet, og det har vært litt sånn i Sogndal at marginene har gått imot oss, forteller han.

Han føler likevel ingen press på å lede laget opp i Eliteserien, før han eventuelt går til en større klubb.

- Jeg føler jeg har vært med på en veldig god sesong, og har vært en del av noe nytt og spennende i klubben. Det satses veldig ungt og på et kollektivt, og det har vært en litt ny hverdag i Sogndal. Det er jeg veldig glad for å være en del av, og jeg har to år igjen av kontrakten, så får vi se hva som skjer, avslutter han.

