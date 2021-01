Sivert Mannsverk (18) kobles til flere storklubber: - Vi merker det er stor interesse

Sogndals sportssjef Håvard Flo tar ryktene som kobler klubbens kaptein til en rekke storklubber med knusende ro.

Sivert Mannsverk markerte seg virkelig på et Sogndal-lag som misset Eliteserie-spill med knappest mulig margin forrige sesong.

Til tross for sin unge alder er Mannsverk kaptein for Eirik Bakkes mannskap, og midtbanespillerens prestasjoner forrige sesong har virkelig blitt lagt merke til.

Så sent som mandag melder det italienske nettstedet La Lazio Siamo Noi, gjengitt av både Birmingham Mail og Sport Witness at beilerne for Mannsverk står i kø.

Både Aston Villa, Arsenal, Brighton, Bologna, Lazio og Ajax er blant klubbene som etter rapportene nå er interessert i å hente det som seiler opp som et av de heteste salgsobjektene i norsk fotball.

På Fosshaugene Campus forholder de seg imidlertid svært rolig til ryktene som kobler klubbens kaptein flere store europeiske klubber.

- Vi merker at det er stor interesse, og vi hører det nesten daglig. Sivert er definitivt i våre fremtidsplaner, og vi har ingen interesse av å omsette ham. Han har en rolle i klubben og laget som er veldig bra, og som han kan utvikle. Vi stresser ikke, sier Sogndals sportssjef Håvard Flo til Nettavisen, og fortsetter.

- Så vet vi også at det er markedet som styrer, men vi har ingen ambisjoner om å lage en salgsprofil på Sivert. Vi hører det er mye internasjonal interesse rundt Sivert. Det er agenter og klubber, men for meg er det «fugler på taket».

- En fantastisk, men krevende situasjon

Mannsverk, som har totalt 16 aldersbestemte landskamper for Norge, var en svært viktig bidragsyter til at Sogndal-laget gikk helt til Eliteserie-kvalifisering mot Mjøndalen.

Der ble det tap på overtid, etter at de hvitkledde først ledet langt inn i sluttminuttene.

Dermed må Mannsverk i utgangspunktet belage seg på en ny sesong i OBOS-ligaen. Flo gjentar at de har et svært avslappet forhold til ryktene rundt deres kaptein.

- Vi har et rolig fokus til det. Det eneste fokuset vi har er å gjøre Sivert Mannsverk til den beste utgaven av seg selv. Det har vi bevist tidligere også, at vi skaper profiler som er hel ved. Så skal vi lide av det når de på et tidspunkt skal ut å gjøre andre tjenester, men vi har ikke noe salgsfokus, forteller han.

Han forteller at det er interesse rundt flere av hans spillere etter en meget god sesong på det nest øverste nivået, og legger ikke skjul på at det vitner om at de har gjort noe riktig.

- Vi er ekstremt glad for at det er øyne på våre spillere. Det er en fantastisk, men en krevende situasjon å være i. Samtidig skal vi bygge et bra lag for 2021, som kan bli et veldig viktig år for Sogndal.

Vil gjerne kopiere Bakke-historien

Han er klar på at klubben må finne balansegangen mellom å være en klubb som slipper spillere til større klubber, samtidig som de makter å være en konkurransedyktig klubb selv.

- Vi er en veldig fin plass å utvikle seg i. Til sjuende og sist finner vi de rette tidspunktene for spillerne, men vi har jo lyst til å bygge noe her også. Vi har lyst til at fotavtrykkene til Sivert skal være så solide som mulig før han tar steget videre, sier Flo og sammenligner situasjonen med hovedtrener Eirik Bakke sin.

Den nåværende Sogndal-treneren var seks år på A-laget i klubben, før han i 1999, som 22-åring, tok steget til Leeds.

- Vi vil gjerne kopiere den historien, men tilbake til ditt spørsmål så stresser vi ikke med det, sier han og påpeker at Sogndal er opptatt av å utvikle og skape de beste spillerne.

- Så får tiden komme når den kommer, og ofte vet vi at det er markedskreftene som bestemmer. Tro meg, vi stresser ikke, sier han.

- Men er dere forberedt på at det kan komme et bud på Sivert Mannsverk i løpet av måneden?

- Det tar vi når det eventuelt skulle komme. Inntil det bruker vi ikke mye energi på det. Eirik Bakke planlegger troppen og den er Sivert en svært viktig del av, avslutter Flo.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Mannsverk, men han har ikke besvart våre henvendelser.

