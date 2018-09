Sivertsen så rødt da Randers sjokkerte København

Celine Sivertsen scoret fire mål, men pådro seg direkte rødt kort i dramatiske sluttsekunder da Randers sjokkerte København i den danske håndballcupen tirsdag.

Randers tapte for snaut to uker siden 18-35 for regjerende dansk mester København i eliteserien, men tirsdag ble det 27-26-seier på bortebane da lagene møttes igjen i cupens kvartfinale. Dermed er Randers sensasjonelt klar for finalehelgen.

Norske Sivertsen scoret fire mål på åtte avslutninger (tre spillemål og en straffe), men et halvt minutt før slutt tok hun ulovlige midler i bruk for å hindre en kontring og pådro seg direkte rødt kort. Hjemmelaget reduserte, men Randers sto imot i sluttsekundene.

Thea Mørk (fire mål) og Emily Stang Sando (7 redninger på 29 skudd) måtte dermed gå av banen som tapere. Dagen før skjedde det samme med Stine Skogrand, Helene Gigstad Fauske og Tonje Løseth i Herning-Ikast, som tapte 15-18 hjemme for Nykøbing Falster.

Silkeborg-Voel møter Odense i kvartfinale senere tirsdag, mens Viborg tar imot Esbjerg torsdag i kamp om den siste semifinalebilletten.

