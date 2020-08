Sjakhtars brasilianere senket Basel, klare for Inter

Sjakhtar Donetsk har ikke spilt i egen by på årevis, men fortsetter å prestere på fotballbanen. Med 4-1-seier over Basel er laget i semifinale i europaligaen.

Klubbens mange brasilianere har mye av æren for det. Fire av dem scoret hvert sitt mål, to andre bidro med henholdsvis to og en assist. Mandag venter Inter i semifinalen.

– Vi har jobbet hardt og tror at vi kan nå finalen. Når man vil sette seg på prøve, må man møte lag på høyt nivå, og det gjør vi mandag, sa Junior Moraes, som nå er oppe i 25 scoringer denne sesongen.

Etter et angrep i 22 trekk tvang høyreback Dodo fram et hjørnespark etter et drøyt minutts spill. Junior Moraes nikket enkelt inn serven fra Marlos, etter at Basel-keeper Djordje Nikolic satte seg ut av spill med en uklok utrusning.

I det 22. minutt gjorde brasilianerne det igjen. Taison startet angrepet med en gjenvinning ved midtstreken og nikket fram til Moraes. Basel halvklarerte hans innlegg, men Marlos plukket opp ballen og sentret. Alan Patrick hoppet over den, og Taisons skudd endret retning på Basel-spiller Fabian Frei og endte i mål.

Dermed var det meste gjort for Sjakhtar, som hadde seks brasilianere i startoppstillingen og byttet inn tre til. Marcos Antonio ville være med på moroa og leverte et skudd som traff krysset og spratt ut.

Et kvarter før slutt gjorde Alan Patrick 3-0 på straffespark etter at Taison ble felt av Yannick Marchand. Dodo økte i det 88. minutt framspilt av innbytter Teté, før Basel fikk sitt trøstemål på overtid.

Utslitt

Basel hadde ikke sluppet inn mål i europaligaens utslagsrunder, men etter fire strake seirer på totalt 8-0 mot APOEL Nikosia og Eintracht Frankfurt ble det bråstopp for et lag som virket preget av et hardt kampprogram. Det har vært to kamper i uka for å få spilt ferdig den sveitsiske serien.

Den sveitsiske klubben startet sin sesong med serieåpning 19. juli i fjor og spilte første europacupkamp fire dager senere. Tirsdag hadde Basels sesong vart i 389 dager, og den er ikke over ennå. 25. august er det semifinale i cupen og fem dager senere eventuelt sveitsisk cupfinale.

Innbytter Ricky van Wolfswinkel scoret lagets mål i kvartfinalen.

Øyner trofé

For Sjakhtar Donetsk fortsetter sesongen med semifinale mot Inter i europaligaen i Düsseldorf mandag, og eventuelt finale i Köln fredag 21. august.

For Inter gjelder det å demme opp for brasilianerne, som står bak det aller meste av Sjakhtars offensive spill.

Sjakhtar ble fordrevet fra egen by av den russiske okkupasjonen i 2014, men har spilt i andre byer i Ukraina og fortsatt å vinne. Nå øyner klubben som i 2009 vant Uefa-cupen et nytt europacuptrofé, men det venter først skarpere motstand enn laget fikk tirsdag.

(©NTB)