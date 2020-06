Sjakk: Liren med grep i Carlsen-turneringen

Det ble jevnt i de to siste kvartfinalekampene i Magnus Carlsen Chess Tour i sjakk der Carlsen imponerte stort torsdag.

Kinas Ding Liren har 2,5-1,5 å gå på mot Hikaru Nakamura (USA) etter deres første spilledag i onlineturneringen fredag.

Det står 3,5-3,5 mellom Anish Giri (Nederland) og russeren Aleksandr Grisjtsjuk etter at de avsluttet spillet samme dag.

Torsdag kjørte Carlsen over Fabiano Caruana (USA) og tok med seg 2,5-0-5-ledelse til dag to. Vladislav Artemje (Russland) kom i trøbbel mot landsmannen Jan Nepomnjasjtsjij og ligger under 0,5-2,5.

2. kamp spilles henholdsvis lørdag og søndag med en eventuell tredje kamp mandag. Hver kamp består av fire hurtigsjakkpartier. Ved poenglikhet faller avgjørelsen i armageddon.

(©NTB)