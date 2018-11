Carlsen og Caruana spilte remis også i femte VM-parti

Magnus Carlsen kom seg på offensiven etter et Fabiano Caruana-angrep.

Torsdagens femte parti i sjakk-VM i London endte som de fire foregående.

Magnus Carlsen og Fabiano Caruana kjempet i nye timer ved sjakkbrettet. Uten at noen av dem vant.

Caruana åpnet offensivt, men lyktes ikke med å knekke sjakkvidunderet fra Lommedalen. Carlsens svar på angrepet fikk eksperter i NRKs studio til å ta fram superlativene.

Torstein Bae uttalte blant annet at Carlsens åpning er den beste han har gjort på totalt 41 VM-kamper i karrieren.

Verdensmestern var, ikke overraskende, mer nøktern i beskrivelsen. Likevel sa han seg fornøyd med dagen og resultatet.

- Jeg følte jeg kom ganske godt ut av åpningen, og etter det hadde jeg håpet å kunne legge litt press på han. Men jeg synes ikke jeg spilte spesielt bra i dag. Det var ikke så veldig mange vanskelige stillinger, kommenterte Carlsen overfor NRK.

Med en halvtimes tid igjen på spilletida lå Carlsen og Caruana like godt an. Etter en ny lang dag, der det etter hvert gikk langt mellom trekkene til de to spillerne, gikk tempoet opp noe da kamphanene passerte 25 trekk.

I Carlsens trekk nummer 30, åpnet det seg en mulighet for Caruana til å få flere bønder ut av spillet. Deretter var det få brikker igjen som kunne gjøre en forskjell, for begge spillere.

Dermed gikk det som i alle fire partiene før, det endte med remis.

Stillingen er derfor 2,5 mot 2,5 etter fem VM-parti mellom regjerende verdensmester Carlsen og utfordreren fra USA.

