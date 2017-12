Israel nektes deltakelse i sjakk-VM

Israelske sjakkspillere nektes innreisevisum til Saudi-Arabia, og får dermed ikke delta i lynsjakk-VM med Magnus Carlsen. – Synd, sier Carlsens manager.

Visepresident Israel Gelfer i Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) bekrefter visumnekten i en epost til nyhetsbyrået Reuters, ifølge NRK.

– Dette er ikke et verdensmesterskap hvis det er slik at sjakkspillere fra flere land blir nektet deltakelse. Hver eneste sjakkspiller bør få delta basert på meritter, ikke etter hvilket pass de har, hvor disse er utstedt eller hvilke stempler du har i passet, sier Lior Aizenberg, talsperson for det israelske sjakkforbundet.

Opprinnelig skulle sju israelske spillere ha bedt om innreisevisum til turneringen, men fordi Gulf-statene ikke anerkjenner Israel som land blir det ingen deltakelse for de sju.

Magnus Carlsens manager Espen Agdestein er ikke fornøyd med avgjørelsen til Saudi-Arabia.

– Dette synes jeg er synd. Jeg ønsker at alle som er kvalifisert skal få delta i sjakk-VM, så det er veldig dumt, sier han.

Avgjørelsen kommer imidlertid ikke noen innvirkning på Carlsens deltakelse.

– Han skal spille mesterskapet, og er upolitisk i forhold til at han spiller sjakk, sier Agdestein.

Det skal både konkurreres i hurtigsjakk og i lynsjakk i verdensmesterskapet i Saudi-Arabia. Hurtigsjakk skal spilles fra 26. til 28. desember, og VM i lynsjakk fra 29. til 30. desember.

(©NTB)

Mest sett siste uken