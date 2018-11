Live: Følg lørdagens parti mellom Carlsen og Caruana her

Vil det bli remis for ellevte gang på rad?

De første ti partiene av VM-finalen mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana har alle endt i remis. To partier gjenstår av finalen. Dette blir Carlsens siste runde hvor han starter med hvite brikker.

Lørdag er det nye muligheter for én av de to til å skaffe seg et overtak. Partiet begynner klokka 16.00.

Hvis det ikke skulle bli avgjort i løpet av de tolv ordinære partiene, vil det hele gå til omspill 28. november.

Ved et eventuelt omspill mener NRK-ekspert Torstein Bae at Carlsen vil være favoritt, men tilføyer at han frykter Caruanas styrke i de neste partiene og føler seg ikke trygg på at nordmannen drar dette i land.

- Caruana framstår stadig mer farlig, og jeg tror at Magnus skal være glad om han klarer uavgjort etter de 12 langsjakkpartiene og deretter kan satse på omspill. Jeg mener at Magnus har større sjanse i et omspill, sier han.

Forrige parti mellom Carlsen og Caruana ble spilt torsdag, da VM-utøverne hadde hviledag fredag.

