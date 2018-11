Live: Følg mandagens parti mellom Carlsen og Caruana her

Magnus Carlsen spiller med svarte brikker i parti nummer åtte.

Ingen av spillerne har maktet å vinne så langt i sjakk-VM, og stillingen er 3,5-3,5 etter de sju første partiene.

Magnus Carlsen maktet heller ikke søndag å slå Fabiano Caruana da han spilte med de hvite brikkene. Mandag er det altså sistnevnte som starter dagens parti.

Til tross for at det regnes som fordel å spille med hvite brikker, har VM så langt vist at begge spillerne har spilt svært godt med sorte brikker. Senest på fredag presset amerikanske Caruana på for seier med sorte brikker.

Carlsen har vært regjerende verdensmester helt siden han slo Viswanathan Anand i Chennai i India i 2013. Han har forsvart verdensmestertittelen to ganger, først mot nevnte Anand i 2014, deretter mot Sergej Karjakin i 2016.

Hele partiet kan følges i livevinduet under:

