Sjakkoppvisning av Carlsen ga ny turneringsseier

Magnus Carlsen (29) spilte overbevisende på siste dag og cruiset inn til sammenlagtseier i onlineturneringen Steinitz Memorial.

Det som lenge lignet en duell mellom Magnus Carlsen og unggutten Daniil Dubov fra Russland, ble til slutt en enkel kveldsøkt på grunnlovsdagen for den regjerende verdensmesteren fra Norge.

Mens Carlsen spilte seg opp på siste dag, og Dubov sprakk da det gjaldt som mest. 29-åringen fra Lommedalen viste ingen nåde.

Til slutt endte Carlsen opp med 12 poeng. Dubov på 2.-plass oppnådde 10 poeng.

– Jeg er mer fornøyd enn jeg ville ha vært om jeg ikke hadde vunnet turneringen, men dette var håpløst spilt av meg, sa Carlsen til Chess24.

Til TV 2 fulgte han opp:

– Jeg er lettet over at jeg vant turneringen, men det er veldig, veldig mye å gå på. Jeg er glad for at det ikke ble avgjørende mot Dubov, og det ble etter hvert relativt komfortabelt, sa Carlsen.

Magnus Carlsen lå et halvt poeng bak russeren Daniil Dubov i sammendraget etter de 12 første partiene fredag og lørdag, og både Carlsen og Dubov kom godt i gang med siste dag av onlineturneringen Steinitz Memorial.

Begge vant det første av seks partier. Magnus Carlsen vant stødig i hvitt mot ukraineren Anton Korobov, mens Dubov tok seg av spanjolen David Anton.

Deretter snudde det meste i nordmannens favør.

God hjelp

Carlsen fikk god hjelp av sisteplasserte Aleksander Gristsjuk som regelrett utspilte Dubov i det 14. partiet. Selv måtte han tåle remis med svarte brikker mot David Anton, og dermed var Dubov og Carlsen likt med fire kamper igjen å spille for dem begge.

Det som skjedde i de 14. partiene var et omen. For Dubov tapte også sitt neste parti mot Kinas Bu Xiangzhi, og Magnus Carlsen vant igjen mot russeren Aleksander Gristsjuk.

Deretter tapte Dubov på nytt mot USAs Jefferey Xiong, mens Carlsen tok en ny seier i svart mot Bu Xiangzhi og ledet med to poeng på Dubov før de to møttes i parti nummer 17.

Turneringsseieren var på det nærmeste sikret med to kamper igjen.

Nye dueller i vente

I duellen mellom de to beste endte det med remis, og dermed var det definitivt klart at Magnus Carlsen vant Steinitz Memorial med én kamp igjen. Den siste kampen mot Jefferey Xiong var betydningsløs, og da ble det dagens tredje remis for turneringsvinneren.

Turneringen var til minne om Wilhelm Steinitz, den første verdensmesteren i sjakk.

Til uken starter den første av fire turneringer i hurtigsjakk i nyskapningen Magnus Carlsen Tour. Den spilles også online med finale i august.

(©NTB)