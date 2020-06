Sjansefattig da Stabæk og Mjøndalen serieåpnet: – Tror vi kunne spilt én time til uten å score

Mjøndalen og Stabæk gikk målløse av banen i serieåpningen på Bekkestua tirsdag. Et par muligheter kunne gitt uttelling, men sjanserikt ble det ikke.

De forspilte sjansene kom i første omgang, mens de siste 45 minuttene inneholdt få virkelig store farligheter i regnværet på Nadderud.

– Det er mye rust som skal pusses av. Det tror jeg gjelder begge lag. Jeg er litt skuffet over at vi ikke tok mer tak i ballen og i kampen, sånn at Mjøndalen fikk kjørt seg litt. Jeg tror vi kunne spilt én time til uten å score i dag, oppsummerte Stabæks Yaw Amankwah til Eurosport etter kampen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen følte at laget hans hadde seieren innen rekkevidde.

– Jeg er litt skuffet over at vi ikke vant, for vi hadde stort sett Stabæk på gaffelen. Jeg synes de var tamme og så slitne ut. Hadde vi vært litt mer presise, hadde vi skapt enda mer offensivt, konkluderte han.

Stor sjanse

Mjøndalen kunne fått en kjempestart på sesongen etter under tre minutters spill. Da fikk høyreback William Sell stå helt alene på bakerste stolpe etter et innkast. Den kraftfulle avslutningen fra kloss hold endte imidlertid med at ballen føk høyt over mål.

Stabæk fikk sitt feteste måltilbud etter et kvarters spill. Hugo Vetlesen slo innlegget, og foran mål fikk japanske Kosuke Kinoshita en alle tiders mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen. Spissen så imidlertid ut til å bli satt litt ut av spill fordi Mjøndalen-forsvarer Sell fikk en tå på ballen. Dermed strøk ballen på utsiden av stolpen.

Scoringer ble det ikke før pause. I pauseintervjuet med Eurosport varslet Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth at en seier var i emning.

– Der er vi som er farligst, og det er vi som er giftigst når vi kommer framover. En del dumme balltap forhindrer oss i å score mål. Fortsetter vi sånn som dette, vinner vi dette, sa han.

Utvisning

Eliteserieprofilen fikk det imidlertid ikke som ha ville. Mjøndalen klarte aldri å sette skikkelig press på Stabæk etter pause. I stedet var bæringene i perioder friske.

På overtid ble Mjøndalen redusert til ti mann da innbytter Alexander Betten Hansen fikk marsjordre. 23-åringen ble sendt på banen etter 73 minutter og rakk å pådra seg to gule kort.

Det andre gule fikk han for å holde igjen Kinoshita.

– Det ser litt billig ut, sa trener Hansen om den situasjonen.

