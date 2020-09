Sjansesløseri da Deilas menn kom ned på jorda

Ronny Deila måtte frustrert se seiersrekka på tre strake ryke borte mot DC United søndag. Tross 19-0 i avslutninger ble det 0-0 for hans New York City FC.

Deilas lag har vært i flytsonen i det siste, og sto med tre strake seire før bortekampen i Washington. Der ble det nok en kamp der New York var dominante i banespillet, men målene uteble.

– Vi får ett poeng, og føler vi tapte to. Men de hadde ikke en eneste sjanse til å ta tre poeng, og det er en positiv ting å ta med seg, sa Deila ifølge Newsday.

Vertene la seg bakpå og forsvarte seg, og noterte ikke en eneste avslutning på mål i løpet av kampen. Gjestene hadde 19 avslutninger og en ballbesittelse på 70 prosent, uten at de klarte å utnytte det.

Allerede fra start var det tydelig at det ville bli spill mot ett mål. New York sto med 80 prosent ballbesittelse det første kvarteret og hadde to store sjanser. Deilas menn ba også om straffespark etter en mulig hands, men VAR sa nei.

New Yorks James Sands synes det er positivt at motstanderen la seg bakpå.

– Jeg synes det er et tegn på at vi får respekt for at vi har gjort det bra, og det er en læringsopplevelse for oss, sa Sands.

I neste runde venter FC Cincinnati for New York.

