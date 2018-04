Sjåstad Christiansen ut av landslaget i freeski

Tiril Sjåstad Christiansen (23) bryter med landslaget i freeski foran kommende sesong.

I en pressemelding fra Norges Skiforbund forklarer hun hvorfor hun ikke ønsker å være en del av landslaget for sesongen 2018/2019. «Twintip-Tiril» ønsker ikke lenger bare å være «Twintip-Tiril».

– Å være på Nor Freeskilandslaget har vært min verden og det har betydd utrolig mye for meg. Men det innebærer også en ganske «heavy» konkurranse- og treningsplan, som først og fremst er fokusert rundt å gjøre det bra i verdenscupen og de største konkurransene i park. For 2018-2019-sesongen har jeg lyst til å kjøre de konkurransene jeg liker best, og jeg ønsker å stå fritt til å velge hvilke jeg vil kjøre og gi meg selv litt ekstra spillerom, sier 23-åringen.

Hun ønsker å teste ut andre ting som skikjøringen kan by på.

– Så langt har kallenavnet mitt vært «Twintip-Tiril», så nå har jeg lyst til å teste «Topptur-Tiril» og «Freeride-Tiril», men uten at «Twintip-Tiril» legges bort. Jeg setter utrolig stor pris på all støtte og det gode samarbeidet jeg har hatt med alle i NOR Freeski og Skiforbundet i så mange år, og jeg er sikker på at vi kommer til å fortsette med det i årene som kommer også, sier hun.

Felix Stridsberg Usterud er heller ikke med i neste sesongs landslag. Han ønsker å prioritere annerledes enn de fem siste årene.

