Sjefen før G19-EM: - Målsettingen er semifinale

Fem dager før åpningskampen lover Gunnar Halle et norsk G19-landslag som skal sikte høyt.

Det norske G19-landslaget imponerte da de tok seg videre i kvalikgruppe med blant andre Tyskland og Kroatia i mars.

Men landslagstrener Gunnar Halle er ikke fornøyd med å bare delta.

- Vi møter tøffe lag i gruppen, men vi har som målsetting å bli blant de to beste i gruppen og komme til semifinale. Så tar vi det derfra. Vi må jobbe knallhardt for å være like bra som da vi kvalifiserte oss i mars.

Det sier landslagstrener Gunnar Halle til NTB på telefon fra Armenia. G19-landslaget har akkurat landet og får seks dager i landet før de åpner mesterskapet mot Irland mandag.

- Det blir noen lette treninger for å komme oss i gang for å bli kjent med temperaturen og høydeforskjellen. Det ligger 1000 meter over havet, og det er en del varmere enn vi er vant til. Mot slutten av uken blir det normale forberedelser mot kamp.

Halle spår tette og jevne kamper

I gruppen møter Norge Irland og Tsjekkia, før de avslutter mot Frankrike. I gruppe A møtes Armenia, Portugal, Spania og Italia.

- Alle lagene vi møter er fysisk gode, mens Frankrike har flere gode individuelle spillere. Det blir veldig tette og jevne kamper, men kamp en og to blir avgjørende. Vi må jobbe knallhardt for å være like gode som da vi kvalifiserte oss. Vi har bra muligheter til å ta oss videre.

Halle har ikke med Erling Braut Haaland, Hugo Vetlesen og Tobias Christensen til Armenia, ettersom de spilte U20-VM i Polen i mai og juni. Det bruker han ikke særlig kalorier på.

Særlig Christensen var sentral for G19-gjengen da de kvalifiserte seg for sluttspillet tidliger i år.

- Det var et valg fotballforbundet tok, at de skal kun spille i et mesterskap. De fleste av dem som er med nå var med da vi kvalifiserte oss i mars, så jeg har god tro at de som er her kan gjøre en kjempegod jobb. Hva som kunne vært, tenker vi ikke på.

Fakta Dette er de 18 som skal representere Norge i G19-EM: ↓ Kristoffer Klaesson, Vålerenga: Førstevalget til Halle. To eliteseriekamper. Debuterte mot Haugesund i slutten av juni (4-1-seier). Sto en kjempekamp i den avgjørende kvalikkampen mot Tyrkia i mars. 30 landskamper. Mads Hedenstad Christiansen, Lillestrøm: Fast på LSK 2 i 3. divisjon, til gode å debutere for A-laget. 15 landskamper. Vært i Lillestrøm siden han var 14 år. Erik Tobias Sandberg, Lillestrøm: Tre eliteseriekamper fra start, alle i 2018. Ikke fått noe innhopp denne sesongen grunnet en skade han pådro seg mot Ungarn med U19-landslaget i april. 46 landskamper. Colin Rösler, Manchester City: Kanskje den største profilen i troppen. Trent med A-laget til Manchester City den siste tiden og spilt U23-fotball. Sønn av Uwe Rösler. 38 landskamper, men aldri spilt klubbfotball i Norge. Sebastian Jarl, Sarpsborg 08: Debuterte i Eliteserien mot Brann borte 16. mai med et innhopp på ti minutter. Enn så lenge kun blitt med de ti minuttene. Kaptein på Sarpsborg 2. Elleve landskamper. Ballsterk midtbanespiller som også kan spille stopper. Edvard Sandvik Tagseth, tidligere Liverpool: Som 15-åring ble Tagseth betegnet som mer komplett enn det Martin Ødegaard var på samme alder av NFFs utviklingssjef, Håkon Grøttland. Meget god teknisk, leken med lavt tyngdepunkt. Ferdig i Liverpool og har trent med Rosenborg siste tiden. Fått tilbud fra mange klubber i Europa, ifølge ham selv. Født i 2001. 32 landskamper. Halldor Stenevik, Strømsgodset: Ble kalt «den nye Huseklepp» mens han var i Brann. Debuterte i Eliteserien som 16-åring i 2016 med to innhopp. Fikk det ikke til å stemme i Brann. Gikk til Strømsgodset før årets sesong. 43 landskamper. Mikael Tørset Johnsen, Rosenborg: Sønn av tidligere RBK-spiller Tor Gunnar og bror til Dennis, som er i PEC Zwolle. Debuterte i Eliteserien borte mot Molde i april. Kun blitt med det ene kvarteret så langt. Bare tre landskamper, alle tre i 2019 for G19. Mikael Ugland, Start: Ikke fast på et Start-lag som sliter i 1. divisjon. Aldri spilt på noe høyere nivå, likevel 50 landskamper, flest av alle. Johan Hove, Strømsgodset: Hentet fra Sogndal før sesongen. Debuterte i Eliteserien som 15-åring mot Aalesund. Ikke klart å etablere seg i 11'ern til Godset. 46 landskamper. Markus Solbakken, HamKam: Sønnen til Ståle Solbakken debuterte i 2. divisjon fem dager etter at han hadde fylt 16 år. Blir nok ikke lenge i 1. divisjon om HamKam ikke rykker opp. 22 landskamper. Joshua Kitolano, Odd: 2001-modellen har vært så å si fast for Odd denne sesongen. Debuterte i serieåpningen i 2018, som 16-åring. Kan fort være tapt for Odd med et godt mesterskap. 39 landskamper. Jørgen Strand Larsen, Sarpsborg 08: Innholdsrik karriere. Herjet for Sarpsborg i sine yngre dager før han dro på lån til Milan. Scoret fire mål i Eliteserien denne sesongen. Ble ikke tatt med til U20-VM fordi han skulle spille G19-EM, ifølge U20-trener Pål Arne Johansen. Høyreist angriper som også er god med ballen i beina. 35 landskamper. Marcus Holmgren Pedersen, Tromsø: Debuterte i Eliteserien sist sesong. Fikk to innhopp på overtid og et kvarter mot Ranheim. Fire fra start denne sesongen. Tre landskamper, alle i 2019 for G19. Elias Hagen, Grorud: Fast på et Grorud-lag som overraskende nok leder sin 2.-divisjonsavdeling. Kun seks landskamper tidligere. Spilte ungdomsfotball i Lillestrøm. Erik Botheim, Rosenborg: Barnestjerne i Lyn som trente med Barcelona som 13-åring. To år senere debuterte han som 15-åring i 3.-divisjon for Lyn og som 17-åring for Rosenborg. Ikke klart å etablere seg fast på A-laget. Frittalende spiller som har god teknikk og er god i hodespillet. 44 landskamper. Philip Slørdahl, Lillestrøm: Fikk eliteseriedebuten sin søndag mot Kristiansund. Spilte 5- divisjon for Sagene i 2018. Ingen landskamper tidligere. Jonas Fredriksen, Sogndal: Debuterte for Sogndal i 1.-divisjon i fjor. Spilt mest på Sogndal 2 i 3. divisjon denne sesongen. 17 landskamper. (©NTB)

- Gledet oss veldig til

En som er med G19-landslaget og vet hvor målet står, er Sarpsborg 08-spiller Jørgen Strand Larsen. Han har scoret fire mål så langt i Eliteserien og står med tre mål på de siste fire kampene.

- Det er noe vi alle har gledet oss veldig til. Det blir tre tøffe kamper, men alle kan forvente et norsk lag med 100 prosent innsats. Vi kommer til å gjøre alt for å vinne kampene våre.

På spørsmål om målsettinger, svarer Strand Larsen til NTB:

- Vi skal bare prøve å ta så mange poeng som mulig og tar bare kamp for kamp. Vi møter variert motstand i gruppen. Alle kampene kommer til å bli veldig tøffe. Irland og Tsjekkia spiller litt som oss, samt et kontringssterkt Frankrike. Men vi har vist hva vi kan tidligere og må bare prøve å gjenskape det.

