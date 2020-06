Sjefen tror på Hegerberg-comeback i mesterligaen

Ada Hegerberg trener med ball. Lyon-trener Jean-Luc Vasseur ser ikke bort fra at hun kan bli kampklar i tide til å hjelpe laget mot en ny mesterligatriumf.

Vasseur kommenterer Hegerbergs framgang og utsiktene for spill i et intervju gjengitt av olympique-et-lyonnais.com.

Hegerberg pådro seg en alvorlig kneskade under en treningsøkt i januar. Normal rehabiliteringstid etter en korsbåndskade er minst ni måneder, men Lyon-proffen gjør store framskritt.

Tidligere denne måneden begynte hun å trene med ball. Nå øyner trener Vasseur et håp om å ha stjernespissen tilbake til mesterligaen skal avgjøres i august.

– Hun kan løpe og er i rute. Samtidig må man være forsiktig og følge opptreningsplanen, for det er en alvorlig skade. Men vi er optimistiske, sier han med hensyn til mesterligaspill.

– Turneringen er i slutten av august, og nå er vi i juni, så vi venter på å få vite om hun er i stand til å være med, tilføyer han.

Onsdag ble det kjent at mesterligaen for kvinner skal spilles ferdig som et intensivt sluttspill i august. Hegerberg og Lyon kan ta sin femte strake triumf.

