Sjefen tror Tour-utsettelse gir «maskinen Froome» en fordel

Chris Froome kan å vinne Tour de France. Sykkelstjernens sjef varsler at seiersgrossisten i 2020-utgaven vil være tilbake i toppform etter skrekkvelten.

Tour de France måtte i likhet med de fleste av sommerens øvrige idrettsarrangementer utsettes som følge av koronapandemien. Opprinnelig skulle startskuddet gått i slutten av juni, men 27. august ble i stedet datoen sykkelstjernene må sikte seg inn mot.

Sju av de åtte siste årene har vinneren av rittet tilhørt sykkellaget som nå heter Team Ineos (tidligere Sky). Chris Froome har krysset målstreken i sentrum av Paris iført gul trøye ikke mindre enn fire av gangene.

Teamsjef Dave Brailsford tror veteranen blir meget vrien å ha med å gjøre også i 2020-utgaven, og han hyller treningsarbeidet Froome har lagt ned under viruskrisen.

Maskin

– Han er en fantastisk fyr. Hvis noen har den rette mentaliteten i en situasjon som dette, er det Chris. Han er svært, svært sterk mentalt, sier den mektige sykkelsjefen.

– Han er oppe om morgenen som en maskin. På treningssenteret, på sykkelen, han trener, tilføyer Brailsford.

Team Ineos-sjefen hevder videre at han tror Froomes harde arbeid vil kaste av seg når det omsider åpnes for å konkurrere på sykkelsetet igjen.

I Brailsford øyne har utsettelsen av Tour de France gitt lagets fremste profil ekstra tid til å sørge for at er tilbake på topp etter den karrieretruende skrekkvelten i fjor sommer.

Froome pådro seg brudd i nakken, lårbein, albue, hofte og ribbein da han krasjet stygt under løyperekognosering før tempoetappen i Critérium du Dauphiné 12. juni. Dermed røk fjorårets Tour de France for 34-åringen.

Lang vei tilbake

Etter ulykken kunne Froome knapt gå. Siden har han imidlertid vært gjennom en lang og imponerende rehabilitering. I februar gjorde han comeback på sykkelsetet under verdenstourrittet UAE Tour.

Rittet ble riktig nok avlyst med to etapper igjen å sykle som følge av koronaviruset, men Froome ga uttrykk for at det var godt å være tilbake i feltet og som sykkelrytter.

Da beskjeden om at Tour de France var utsatt kom i forrige uke, kalte i tillegg veteranen det «lys i enden av tunnelen».

Froome vant rittet i 2013, 2015, 2016 og 2017.

