Sjögren: – Mot Frankrike blir mye omvendt

Landslagssjef Martin Sjögren hadde grunn til å være fornøyd etter VM-åpningen. Både antall mål og poeng var tre flere enn i hele EM for to år siden.

«Som natt og dag» sier han om Norges offensive spill da og nå. Da hadde han jobbet med laget bare noen måneder, og spillerne slet med å gjenskape hans spillidé ute på banen. Nå sitter Sjögren-stilen i ryggmargen deres etter to år med terping på trening og i kamp.

– Det er klart vi er tilfredse. Som det skal være i viktige kamper var spillerne spente på forhånd. Vi har sett fram mot dette lenge, men jeg synes vi håndterte hele situasjonen bra og greide å prestere på et godt nivå, sier Sjögren til NTB.

– De første fem-seks minuttene fikk Nigeria kontre litt mot oss på høyresiden, og de fikk et par hjørnespark. Etter Ingrid (Hjelmseth) plukket det andre, senket spillerne skuldrene og spillet stabiliserte seg. Allerede da fikk vi i gang godt angrepsspill, og vi slapp oss løs.

Målene som kom tidlig og hyppig hjalp også.

– Det blir alltid lettere når man får mål. Når skuldrene er nede er det lettere å spille fotball.

Sjögren er tilfreds også med de taktiske valgene, der fokus var på det offensive.

– Nigeria spiller en 3-5-2 som kan bli 5-4-1 når de presses. Vi valgte å møte dem med to fysiske spisser som jobber steinhardt, løper mye og truer rom, og som er på plass i boksen når det trengs. Det funket veldig bra, og så fikk vi i gang Guro (Reiten) slik vi håpet på, sier han.

– Vi ventet at vi kom til å eie ballen mer enn nigerianerne (faktisk 57 prosent) og styre store deler av kampen. Mot Frankrike kommer det til å bli et annet kampbilde. De er gode i sitt offensive spill og gode til gjenvinning. Mye i den kampen vil bli motsatt av det vi opplevde mot Nigeria. Vi må bare akseptere at sånn er det.

Likevel er meningen at resultatet ikke skal bli motsatt.

– Vi behøver litt mer fokus på visse detaljer. Angrepsspillet blir viktig selv om vi får mindre av det, og vi må vite hva vi skal gjøre når vi har ballen. Det blir en annen inngang, men vi har en plan for å lage problemer for Frankrike også, sier han.

