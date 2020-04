Sjögren forlenget med Norge: - Gleder meg over at dette er i boks

Martin Sjögren er norsk landslagssjef fram til etter at EM 2022 er over.

Det bekrefter svensken til Nettavisen.

- Vi har hele tiden hatt en ambisjon om at avtalen skulle forlenges over mesterskapet som vi kvalifiserer oss til da det ble bekreftet at mesterskapet ble flyttet. Nå har vi fått det avtaletekniske på plass og er enige. Jeg gleder meg over at dette er i boks da mesterskap er den største motivasjonen for å lede et landslag, sier han.

Det var VG som første meldte at svensken forlenget kontrakten med NFF til etter fotball-EM som er flyttet til 2022.

Sjögren hadde i utgangspunkt kontrakt som gikk ut 2020, med automatisk forlengelse til etter at EM 2021 var ferdigspilt om Norge maktet å kvalifisere seg til mesterskapet.

Ettersom europamesterskapet, som skal avholdes i England, ble flyttet et år fram i tid gjorde det at den tidligere Linköping-treneren måtte ta en prat med Norges Fotballforbund rundt detaljene i kontrakten.

Det er nå løst, og svensken vil også lede de norske fotballkvinnene i 2022 om laget kvalifiserer seg.

- Nå må vi bare sørge for å gjøre oss klare til EM-kvalifiseringen som sannsynligvis blir senere i høst, avslutter Sjögren.