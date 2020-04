Sjögren-møte etter påske for NFF

Fotballforbundet og kvinnelandslagets trener Martin Sjögren skal se på kontrakten hans om et par ukers tid.

Svenske Sjögren ble ansatt som norsk landslagstrener rett før jul i 2016.

– Martin og jeg har hatt en samtale om at kontrakten hans ikke står i forhold til et eventuelt mesterskap. Så dette skal vi se på rett over påske, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Kontraktsforhold med landslagstrenere er underlagt behandling i styret i NFF. Sjögren har en avtale som løper til etter det nå flyttede 2021-EM-sluttspillet

Mesterskapet skal ikke spilles før i 2022. Bakgrunnen er at OL og fotball-EM for herrer ble omberammet til neste år som følge av koronavirus-pandemien.

EM-kvalifiseringen er ikke ferdig, men Norge har gode muligheter til å gå videre til sluttspillet i England.

