Sjögren om at fotball-EM for kvinner ser ut til å bli flyttet: - Veldig synd

Den svenske landslagssjefen erkjenner at OL-flyttingen gjorde det svært vanskelig å arrangere fotball-EM for kvinner i 2021.

Signalene fra UEFA etter dagens videokonferanse er at mesterskapet for kvinner etter alle solemerker blir flyttet til 2021 som følge av at både OL og herre-EM skal spilles samme år.

- Vi har vært veldig tydelig på hva våre ønsker har vært: å kjøre mesterskapet neste år, sier Sjögren til Nettavisen.

Han er imidlertid klar på at at han skjønte hvor det bar da sommer-OL ble flyttet fra 2020 til 2021.

- Vi synes fortsatt det er veldig synd og at det er langt mellom mesterskap. Det er fortsatt slik at mesterskap på kvinnesiden er ekstremt interesseforhøyende for kvinnefotball. Det er synd at det blir som det blir, men vi forholder oss til det. Det er ikke så mye annet vi kan gjøre, så blir det bare en litt annerledes plan, forteller han.

- Veldig vanskelig å få til

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt uttaler til NTB at forbundet har gjort det de kan for å påvirke det i den retningen at også kvinne-EM skulle bli spilt neste år, men fikk ikke ønsket oppfylt.

Sjögren forstår at det etter hvert ikke ble praktisk mulig å implementere EM samme år, spesielt med tanke på de nasjonene som har kvalifisert seg til landslagsfotball også i OL.

- Selv om det ikke er så mange land som er kvalifisert til OL, hadde det vært veldig vanskelig å få det til. Det eneste ville vært om man ville gått samme vei med OL som man gjør på herresiden, men alle disse lagene har jo allerede kvalifisert seg så jeg synes kanskje ikke det hadde vært rettferdig å gjøre OL til en U23-turnering.

2022: Det norske landslaget skal ikke i aksjon i et eventuelt EM-sluttspill før i 2022. Foto: Janerik Henriksson / Tt (NTB scanpix)

Uvisshet rundt kontraktsituasjon

For Sjögren betyr det at han fortsatt jobber med det neste hovedmålet: å kvalifisere Norge til sluttspillet.

Svensken skrev ifjor under på en kontraktsforlengelse. Den varte frem til ut 2020, med automatisk forlengelse til et eventuelt EM-sluttspill i 2021.

Den tidligere Linköping-treneren sier det ikke er bestemt hva som skjer nå som EM er flyttet, men påpeker at han er innstilt på å lede Norge også i 2022.

- Vi har pratet om dette. Det er jo en sammenheng med å kvalle inn til et EM, så her er det per automatikk forlegning over EM. Så blir det jo et annet tidsaspekt ved det nå, så vi skal sette oss ned.

Han er imidlertid klar på at det ikke er noe han stresser med for øyeblikket.

- Jeg kjenner at dette ikke er akutt. Nå er det andre saker i verden som er mer akutt, så jeg kjenner at dette ikke er noe jeg skal legge supermye tid og krefter i akkurat nå.

- Men ambisjonen for meg er å være med i neste mesterskap. Om man kvalifiserer seg til et mesterskap, vil man jo være med og fullføre det også