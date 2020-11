Sjokk-exit for Heidi Weng - Stenseth best

Heidi Weng slet voldsomt under verdenscupåpningen, men en annen norsk kvinne imponerte i sprintprologen i Ruka.

Ane Appelkvist Stenseth gikk nemlig en forrykende prolog i de finske skoger og vant prologen 4,1 sekund foran svenske Maja Dahlqvist.

Også Tiril Udnes Weng gikk fort og ble nummer 5 i prologen - 5,99 sekunder bak lagvenninne Stenseth.

Sjokk-exit for Weng



Det var imidlertid ikke alle de norske som lykkes med å ta seg videre fra prologen.

Heidi Weng hadde en blytung dag i sporet og var 25,83 sekunder bak Stenseth i mål. Det fikk NRK-kommentatorene til å stusse.

- Hun er helt utenfor her.

- Det var en svak prolog. Jeg har nesten en mistanke om at det har skjedd noe med Heidi Weng. Dette var langt svakere enn forventet, sa Torgeir Bjørn.

Senere fikk NRK-teamet beskjed om at det ikke hadde skjedd noe spesielt med Weng. Ekspertkommentator Bjørn stiller spørsmål til om bekymringer for koronaviruset har kostet mye krefter for Weng.

- Hun er nok mer bekymret for koronaproblematikken enn gjennomsnittet på laget, kommenterte NRK-eksperten.

Weng forteller til NRK etter prologen at det ikke var noe spesielt som skjedde under løpet.

- Det var egentlig bare hodet som ikke fungerte helt, forklarer Weng til kanalen.

Johaug slapp med skrekken

Med sin prolog-exit har Weng fått en verst tenkelig start på mini-touren i Ruka.

Sprint-konkurransen er nemlig viktig med tanke på sammendraget i touren. Derfor kunne Therese Johaug puste lettet ut da det ble klart at hun akkurat kom seg videre til kvartfinalen med sin 30. plass.

- Det er gull verdt for Therese. Da har hun mulighet til å sikre seg noen ekstra bonussekunder, kommenterte NRK-ekspert Bjørn.

Videre gikk også Hedda Østberg Amundsen, Lotta Udnes Weng, Anna Svendsen, Anne Kjersti Kalvaa og Mathilde Myhrvold.

Stortalentet Helene Marie Fossesholm maktet imidlertid ikke å kvalifisere seg for kvartfinalen.

Kvartfinalene i sprint i Ruka starter fra klokken 12:30 norsk tid.

