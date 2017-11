Sjokkerende baneforhold da Sveits tok seg til VM på bekostning av Nord-Irland

Elendig bane gjorde det vanskelig for lagene i Basel.

SVEITS - IRLAND 0-0 (Sveits til VM med 1-0 sammenlagt)

Sveits er klare for VM nok en gang etter å ha spilt 0-0 hjemme mot Nord-Irland. Etter 1-0-seieren sist uke, så kan de nå bestille billettene til neste sommers mesterskap.

Til tross for den sveitsiske gleden, var de elendige baneforholdene som kom i sentrum. Før kampen måtte underlaget gjennomgå en sjekk, men det ble bestemt at det var forsvarlig å spille på underlaget.

På sosiale medier var det flere som raste mot de elendige forholdene, og lurte på hva som egentlig hadde skjedd i forkant av kampen.

Switzerland is famous for cows, but they've taken a bit far by letting 50 of them spend the last few days grazing on the pitch. — Coral (@Coral) November 12, 2017

- Sveits er kjent for kuer, men de har tatt det for langt når de har latt 50 av dem bruke dagen sin på å gresse på denne banen, skriver bettingselskapet Coral på sine side.

I can’t believe how dreadful this pitch is in Switzerland. — Stefan Bienkowski (@SBienkowski) November 12, 2017

- Jeg kan ikke tro hvor forferdelig denne banen er i Sveits, skriver sportsjournalisten Stefan Bienkowski, som jobber for blant annet New York Times og Washington Post.

De var ikke alene om å mene at St. Jakob-Park stadions gressteppe var av det elendige slaget denne kvelden.

What on earth is going on with Switzerland’s pitch? Absolutely shocking — Cameron Evans (@Cam3Evans) November 12, 2017

Is this the best pitch they could find in Switzerland then? 🙈 — Michael Cunningham (@Cunners_SWFC) November 12, 2017

I don’t know how they’ve done it but Switzerland have managed to go back to the 70s to find a pitch to play on, it’s a shame N Ireland don’t have Ronnie Radford playing #SUINIR — Russell smith (@Russltfc) November 12, 2017

Det var gjestene fra Nord-Irland som hadde kampens første store mulighet da Chris Brunt fyrte løs fra distanse. Keeper Yann Sommer fikk slått unna til corner.

Derfra og ut skulle veldig mye handle om Sveits, og spesielt Haris Seferovic. Benfica-spissen fikk nemlig sjanse på sjanse på sjanse, men maktet ikke å finne nettmaskene.

En av de som bet seg merke i dette var Eurosport-kommentator Ptter Bø Tosterud.

Haris Seferović der snakker vi fisk på land. — Petter Bø Tosterud (@PetterBT) November 12, 2017

De elendige forholdene la ikke noe godt grunnlag for hverken eller av lagene, og flere ganger humpet ballen opp i avslutningsøyeblikket, og dermed suste mange av skuddforsøkene over mål.

Likevel holdt det hele veien inn for Sveits og trener Vladimir Petkovic. Med 0-0, og 1-0 i foregående kamp mot Nord-Irland, er nemlig hans menn klare for VM.

Dette er det tredje VMet på rad der Sveits er med, og vi må tilbake til 2002 for å finne et mesterskap Sveits ikke var med i.

For Nord-Irlands del må de nok vente i minst fire år til på et VM-sluttspill. De har nemlig ikke spilt i et mesterskap siden 1986. Den gangen røk de ut etter gruppespillet.

Mest sett siste uken