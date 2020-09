Sjokkert over Rosenborgs signering: - Det er noe av det sykeste jeg har opplevd

Joacim Jonsson klarer ikke å forstå hvorfor Rosenborg henter Pa Konate fra nivå to i Sverige.

- Det er noe av det sykeste jeg har opplevd, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson om Rosenborgs signering av Pa Konate, i den siste episoden av podkasten Indre Bane.

Jonsson forteller videre at han har kontaktet flere fotballfolk i Sverige for å høre deres tanker om overgangen og hevder alle er lite sjokkert som han.

Den svenske fotballeksperten sier han fikk tilbakemeldinger som «Sykt!» og «Uvirkelig!», mens en annen lurte på om det hadde falt en stein i hodet på ledelsen i RBK.

Les også: Det Haaland gjorde etter kampslutt vakte oppsikt. Nå hagler reaksjonene

- Noe av det merkeligste

Rosenborgs nyansatte trener Åge Hareide trente Konate i Malmö i 2015, men siden har ikke venstrebackens karriere skutt fart som ventet.

KLAR FOR RBK: Pa Konate, her i aksjon for det svenske U23-landslaget under OL i Rio i 2016. Konate representerer nå Guinea på landslagsnivå. Foto: Nelson Almeida (AFP)

Etter et mislykket opphold i italienske SPAL, rykket 26-åringen ned fra Allsvenskan med Sundsvall i fjor. Deretter gikk ferden videre til Jönköping Södra i Superettan i sommer.

- Jeg er like overrasket som absolutt alle andre. Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg er sjokkert eller hva jeg er, men det er noe av det merkeligste jeg har opplevd på en god stund. Jeg klarer ikke å se det, og det er gjør ingen andre heller, sier Joacim Jonsson til Nettavisen.

Les også: Slakter Solskjærs storkjøp: - Jeg skjønner det ikke

- Ringer du noen journalister eller fotballfolk i Sverige, så blir jeg sjokkert om det kommer fram en annen mening om jeg skal være ærlig, fortsetter Eurosport-eksperten.

- Lenge siden han leverte

Svenske Expressen omtaler Konate som en av de beste forsvarerne i Superettan etter overgangen til Jönköping Södra. Jonsson er ikke like overbevist.

- Han har gjort det helt greit. Han spilte jo for Sundsvall i fjor og fikk ikke noe særlig spilletid der. Han fikk ikke noe videre der da de rykket ned og gikk til Jönköpings Södra på sommeren. Det er lenge siden han leverte, sier Jonsson.

Den svenske Eurosport-eksperten er overbevist om at Konate er tilbudt til samtlige klubber på de to øverste nivåene i Norge og Sverige.

Les også: Liverpool-stjerne skal være på vei bort: - Jeg forstår ikke hvorfor

Nå får han altså sjansen i Rosenborg.

- Vi får se. Vi får jo håpe at han, for sin egen skyld, finner tilbake til 2015-form, men uansett hvordan man vrir og vender på det, er det merkelig. Det er en helt rar signering uansett, men de skal helt sikkert hente flere backer, sier Jonsson.

Rosenborgs sportslige leder Micke Dorsin har ikke besvart Nettaviens henvendelser onsdag.

Svensk journalist uenig



Nidaros har snakket med den svenske journalisten Magnus Sundvall i Jönköping-posten. Han deler ikke Jonssons syn på RBKs nye signering. - Han har vært god. For god for dette nivået. Hans tanke var å komme til en klubb for å få spilletid og så komme seg til en større klubb igjen. Konate ville opp på det høyeste nivået igjen, sier Sundvall til avisen. Han betegner den nye RBK-backen som en teknisk spiller. - Han er rask og en teknisk vingback som er god en mot en. Han er også en rolig og trivelig type.

Konate: - En fantastisk mulighet

Til RBK.no sier Konate følgende om overgangen til Rosenborg.

- Jeg har fått en fantastisk mulighet, og den har jeg tenkt å ta vare på.

26-åringen spilte under Hareide i Malmø og ble solgt til Serie A-klubben SPAL Deretter gikk turen videre til MLS før han returnerte til Sverige.

- Karrieren min har ikke gått helt som planlagt. Jeg knakk foten i min debut for SPAL og etter det gikk det ikke som jeg håpet. Dette er min mulighet til å vise at jeg hører hjemme på dette nivået, fortsetter han.

Konate får draktnummer 25 i Rosenborg og er spilleklar til kampen mot Strømsgodset søndag.