Sjokknyhet: Helomvending for Heidi Løke

Heidi Løke ble først meldt skadet, men er nå tilbake i trening.

Vipers-spiller Heidi Løke ble først meldt ute med en sjelden kneskade, men fredag ettermiddag melder Fædrelandsvennen at linjespilleren er tilbake i full trening.

Løkes opprinnelige skade kom under Intersport Cup med landslaget, og det ble meldt at hun ville gå glipp av håndball-VM i november og desember. Planen var at Løke skulle gjennom en operasjon denne uken, og at hun så ville trenge tid til rehabilitering.

- Det er fantastisk. Dette hadde jeg ikke trodd. Det kjennes veldig bra ut, sier Løke til Fædrelandsvennen.

Les også: Janne (23) opplevde marerittet på håndballbanen. Konsekvensen var vanskelig å akseptere: - Jeg skjønner det ikke (+)



- Veldig snart tilbake



Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad bekrefter overfor Nettavisen at Løke er nær en retur til håndballbanen.

- Den skaden det gikk ut pressemelding på viser seg å være litt annerledes, hvilket selvfølgelig er veldig gledelig. Om ikke hun spiller i morgen, er hun i alle fall veldig snart tilbake. Det er veldig bra, sier Gjekstad til Nettavisen.

Full oversikt: Her ser du Vipers’ kamper i Rema 1000-ligaen

- Det betyr jo også da at hun er aktuell for spill i VM?

- Ja, det betyr det jo, da. Heldigvis ser det ut til å være mye bedre enn man kunne frykte.

Gjekstad og Vipers er inne i et tøft kampprogram med spill i Rema 1000-ligaen, NM og Champions League, og stod i utgangspunktet kun igjen med June Andenæs som alternativ på linja etter skader på både Løke og Hanna Yttereng.

Fakta Her ser du ditt lag i Rema 1000-ligaen for kvinner ↓ Full oversikt: Her ser du Vipers’ kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Storhamars kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Moldes kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Byåsens kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Tertnes’ kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Solas kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Fredrikstads kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Oppsals kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Akers kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Fanas kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Gjerpens kamper i Rema 1000-ligaen

Full oversikt: Her ser du Follos kamper i Rema 1000-ligaen

Rask retur



Nå går det imidlertid mot en ekstremt rask retur for Vipers-spilleren.

Løke kan være aktuell for spill allerede i den kommende Champions League-kampen mot FTC-Rail Cargo Hungaria lørdag.

Det vil i så fall være en gladmelding for landslagssjef Thorir Hergeirsson, som i utgangspunktet måtte innstille seg på å reise til håndball-VM i Japan uten stjernespilleren.