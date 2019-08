Sjokkovergang for stjernen: Shinji Kagawa klar for Real Zaragoza

Den japanske superstjernen tar turen ned til nivå to i det spanske ligasystemet.

Shinji Kagawa har signert for Real Zaragoza, som til daglig spiller i Segunda División i Spania. Det har både Kagawa selv, og Zaragoza bekreftet på sosiale medier.

Japaneren ble presentert foran syv tusen tilskuere på La Romareda, Zaragozas hjemmebane. Overgangen betegnes som et «kupp» i store deler av spansk media, da det begynner å bli en del år siden Zaragoza spilte på øverste nivå i Spania.

Klubben rykket ned i 2012/2013, da de endte helt sist i Primera División, og har siden slitt med å ta seg opp igjen til det aller gjeveste selskapet i spansk fotball.

Zaragoza anses fortsatt som en av spansk fotballs sovende giganter, og klubben kan vise til én ligatriumf på øverste nivå, samt seks spanske cupmesterskapet. Senest i 2003/2004 gikk klubben til topps i cupen.

Av profilerte spillere som har vært innom klubben de siste årene finner vi David Villa, Diego Milito og Ander Herrera, som selv er oppflasket i klubben. Også Vålerengas Efraín Juárez har vært innom klubben fra Aragón-regionen i Spania.

Og det er faktisk Herrera, som spilte med Kagawa i United, som hevdes å ha hatt en finger med i spillet for overgangen. Ifølge El Desmarque så bekrefter Kagawa at han har snakket med den nåværende PSG-stjernen.

- Jeg snakket med ham etter at dette ble offisielt. Han ringte meg, og han er ennå mer entusiastisk enn meg, sier Kagawa, som også fremhever at han tror spill for Zaragoza kan hjelpe ham inn i den japanske VM-troppen til 2022.

Den neste på lista over profiler blir dermed Kagawa, som har hatt en noe turbulent klubbtilværelse de siste årene. Etter oppholdet i United dro han tilbake til Dortmund der ting ikke helt stemte som før.

Tidligere i år ble han lånt ut til tyrkiske Besiktas, der han fikk 14 seriekamper og registrerte fire nettkjenninger.

Kagawa var i flere år en av Europas absolutt mest ettertraktede spillere da han først herjet i Borussia Dortmund, og senere signerte for Sir Alex Fergusons Manchester United.

Selv om Kagawa ikke helt klarte å leve opp til den fantastiske formen han hadde vist i Dortmund, der han sammen med spillere som Robert Lewandowski og Mario Götze, skjøt de gule og sorte til Bundesliga-tittel og tysk cuptittel, så var han med å vinne Premier League i 2012/2013-sesongen.

I Zaragoza overtar drakt nummer 23 etter at kulthelten Gaizka Toquero, som blant annet hadde flere år i storklubben Athletic Club, valgte å legge skoene på hylla etter sist sesong.

Angrepsspilleren står med 97 kamper og 23 scoringer for det japanske landslaget.