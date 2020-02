Sjokkseier til Ødegaard og Real Sociedad mot Real Madrid i cupen

Nordmannen startet målshowet på bortebane mot eierklubben, før svensk lagkompis overtok rampelyset fullstendig.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 3-4:

Real Sociedad og Martin Ødegaard (21) sjokkerte Real Madrids stjerner med en utrolig sterk borteseier i Copa del Rey onsdag kveld.

Ødegaard startet ballet med å score sitt aller første mål på Santiago Bernabéu, mot eierklubben Real Madrid. Seinere i kampen var det Real Sociedads svenske supertalent Alexander Isak (20) som tok over hovedrollen fullstendig.

Spissen sto nemlig med to mål og en assist etter pausen. I førsteomgangen var han også sterkt innblandet i angrepet som førte til Ødegaards mål.

Se video: Ronaldo fikk vanvittig bursdagsgave av kjæresten

Kampen innholdt også flere annullerte scoringer, et rødt kort til Real Sociedad og en sein Real Madrid-sluttspurt som kuttet ned 1-4 til 3-4.

Allerede etter Isaks 2-0-scoring tok Viasat-kommentator og La Liga-ekspert Petter Veland fram superlativene om Isaks spill.

- Haha, det er rått det svensken holder på med for tiden. Toppscorer i Copa del Rey med seks mål og nettkjenning i fem kamper på rad mot Espanyol, Mallorca, Osasuna, Leganés og Real Madrid. Vakkert av Ander Barrenetxea i forkant, beskrev Veland på Twitter da.

Les også: Mister Premier League - nå kan TV 2 gå for disse rettighetene

Seinere fulgte en ny praktscoring og en strøken målgivende pasning til Mikel Merino fra Isak.

20 minuter før slutt ble spisstalentet byttet ut av trener Imanol Alguacil. Real Sociedad-sjefen tok også Ødegaard av banen på stillingen 1-3 noen minutter tidligere. Nordmannen pådro seg en smell i låret etter en halvtimes spill i kampen.

Droppet feiring



Etter 22 minutters spill kom det første målet som stilnet mange av de frammøtte på Real Madrids berømte hjemmearena. Alexander Isak sendte da i vei et skuddforsøk som fikk en lei dupp før ballen nådde fram til Real Madrids mål.

Vertenes keeper Alphonse Areola ga en retur, og den gikk rett ut til Ødegaard som lurte like uten for 16-meterstreken.

Nordmannen møtte ballen med bredsida av venstrefoten, og skjøt under Eder Militãos forsøk på å blokkere, før ballen fortsatte inn via det ene beinet på Areola. Sistnevnte inponerte ikke da han ikke klarte å hindre scoring fra Ødegaard.

- Har du sett?! Martin Ødegaard scorer sitt første mål på Santiago Bernabéu, mot Real Madrid, i kvartfinalen av Copa del Rey! kommenterte Veland på Twitter.

AVDEMPET REAKSJON: Martin Ødegaard sendte Real Sociedad i ledelsen mot Real Madrid på selveste Santiago Bernabéu. Hjemmefansen var naturlig nok ikke fornøyd med det. Foto: Susana Vera (Reuters / NTB scanpix)

21-åringen viste helt tydelig at han ikke hadde intensjoner om å feire målet mot klubben som eier ham. Med armene ned langs siden gikk Ødegaard noen skritt tilbake mot midtsirkelen før han ble omsvermet av langt mer entusiastiske lagkamerater.

Den norske stjernen spilte som ventet fra start da Real Sociedad skulle måle krefter med vertene på mektige Santiago Bernabéu, for andre gang denne sesongen.

Lånespiller Ødegaard og Real Sociedad møtte også den norske midtbaneprofilens eierklubb på bortebane i La Liga tilbake i november. Den gangen sjokkåpnet «Erreala» med scoring etter en Sergio Ramos-tabbe allerede i andre spilleminutt. Real Madrid snudde seinere kampen og vant greit 3-1.

Heller ikke i torsdagens oppgjør skulle det begynne bra for det helhvite La Liga-topplaget. Trener Zinedine Zidane startet med en del spillere som ikke normalt er i førsteelleveren i ligaspillet. Den profilerte franskmannen kan vise seg å ha undervurdert motstanden med det valget.

Tøffe tak



Før ledermålet hadde Ødegaard hadde allerede pådratt seg gult kort for å ha truffet Real Madrid-kaptein Sergio Ramos på leggen i en duell. Noen få minutter etter 0-1 var det Ødegaard selv som måtte ta telling med noe som lignet en lårhøne han pådro seg i en kollisjon med Marcelo.

Heldigvis for bortelaget klarte den norske profilen å fortsette etter smellen. Det var hell er ikke at bortelaget kunne spasere i garderoben med ledelse halvveis. Foruten målet hadde Real Sociedad flere farlige kontringer, der spesielt spydspissen Isak burde fått mer ut av avslutningene.

TØFFETAK: Martin Odegaard fikk med seg et tidlig gult kort, en scoring og noe som lignet en smell i låret i løet av førsteomgangen mot eierklubben Real Madrid. Her i duell med vertenes kaptein Sergio Ramis. Foto: Javier Soriano (AFP / NTB scanpix)

Tidlig i andreomgangen viste Ødegaard igjen at han er tilbake i godt slag med en utsøkt stikkpasning. Alexander Isak sendte deretter inn det mange trodde var en 2-0-scoring for Real Sociedad, men nettkjenningen ble korrekt annullert for offside.

Få minutter etterpå hadde svensken likevel ført bortelaget opp i en uventet tommålsledelse. En utsøkt volleyavslutning etter innlegg fra Ander Barrentxea sørget for det.

Og deretter fikk Isak virkelig blod på tann. 56 minutter var spilt da han hamret inn 3-0 for Real Sociedad i den nærmeste vinkelen over Areola. Denne gangen ble scoringen stående tross en mulig ny offside på den unge spissen.

Først da virket det som Real Madrid våknet skikkelig. Marcelo reduserte til 1-3 før timen var spilt. Den brasilianske veteranbacken ga dermed Real Madrid et bittelite håp om et comeback.

Men da Isak serverte Merino i 69. spilleminutt ble motbakken enda verre for Zinedine Zidanes seiersvante menn.

Real Madrid-ving Vinícius fikk først en scoring annullert for en offside, før samme mann spilte fram innbytter Rodrygo til en redusering og kampens nest siste mål med ni minutter igjen av ordinær tid.

På overtid scoret Nacho nok et mål for Real Madrid, mens Andoni Gorosabel ble utvist for bortelaget med sitt andre gule kort. Ramos kom til en god sjanse da seks overtidsminutter var passert, men headingen til Spanias stopperveteran var ikke godt nok plassert.

Real Sociedad berget den fantastiske triumfen som tar dem til semifinale i den spanske cupen.