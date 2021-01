Sjokkstart hjalp Browns å bryte tørken i NFL-sluttspillet

Tidenes sjokkstart hjalp Cleveland Browns å slå Pittsburgh Steelers 48-37 og ta sin første seier i NFL-sluttspillet på over 25 år.

Gjestene scoret sitt første touchdown etter seks sekunder selv om Steelers startet med ballen. Etter første periode sto det 28-0. Tre ballerobringer ble omsatt i fire touchdown bare i den perioden.

Hovedtrener Kevin Stefanski og to av lagets stjerner var isolert hjemme i Cleveland etter positive koronatester, men Browns herjet likevel. Quarterback Baker Mayfield, som ikke var født forrige gang Browns vant en sluttspillkamp, kastet tre touchdownpasninger.

Steelers, som vant sine 11 første kamper i grunnserien, tapte fire av de fem siste og ble feid ut av sluttspillet. Lagets 38-årige quarterback Ben Roethlisberger kastet fire TD-pasninger, men også fire pasninger som havnet i hendene på motspillere.

Kampens aller første balloverlevering seilte over hodet på «Big Ben» og endte i hendene på Browns-forsvarer Karl Joseph i Steelers' målsone.

– Jeg hater at sesongen endte slik, sa Roethlisberger. Mange lurer på om hans tid i Pittsburgh nå er over. Han har vært Steelers-quarterback siden 2004 og vunnet Superbowl to ganger, men neste sesong vil hans kontrakt utgjøre nesten en firedel av klubbens budsjett under lønnstaket.

Dette er kvartfinalene, lørdag: Green Bay Packers – Los Angeles Rams (NFC), Buffalo Bills – Baltimore Ravens (AFC).

Søndag: Kansas City Chiefs – Cleveland Browns (AFC), New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers (NFC).

Semifinalene spilles 24. januar, mens finalen i Tampa er 7. februar.

(©NTB)

Reklame 10 populære vinterjakker du får på salg nå