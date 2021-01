Sjokktap for Ajer og Elyounoussis Celtic

Celtic tapte lørdag for første gang mot et annet lag enn Rangers i ligaen denne sesongen. Med 1-2 mot St. Mirren er gullet langt nede i lomma på Rangers.

Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi startet kampen, men klarte ikke å hindre at Celtic gikk på et forsmedelig tap på hjemmebane.

Kristian Dennis ga St. Mirren en overraskende ledelse etter 18 minutter, men Odsonne Édouard sørget for balanse i regnskapet for Celtic med sitt mål etter 32 minutter.

Da de fleste trodde at Celtic skulle snu til seier, sjokkerte gjestene Ajer & co. igjen fem minutter senere. Da snek Ilkay Durmus seg foran Shane Duffy og sørget for 2-1.

Celtic presset på for mål etter hvilen, men det kom verken utligning eller ledelse. Elyounoussi ble byttet ut til fordel for Albian Ajeti etter en drøy time, men heller ikke han klarte å score.

Med sesongens tredje tap er Celtic langt unna erkerivalen Rangers på toppen av tabellen. Avstanden opp er på hele 23 poeng. Celtic har riktignok to kamper færre spilt, men Rangers har enda ikke tapt denne sesongen.

