Sjokktap for Barcelona mot nyopprykkede Granada

Nå er det laget fra Andalucia som leder LaLiga.

GRANADA - BARCELONA 2-0

Det ble en sjokkerende aften sør i Spania da nyopprykkede Granada sikret seg alle tre poengene hjemme mot Barcelona. Dette er andre gang på tre serierunder at Barcelona dropper poeng mot et nyopprykket lag.

Ramon Azeez fikk æren av å avslutte et fantastisk angrep i løpet av de første to minuttene etter et innlegg fra Antonio Puertas. I andre omgang brukte Arturo Vidal hånda for å stoppe ballen inne i egen boks, og Álvaro Vadillo banket inn 2-0.

Som nevnt så er dette andre gangen på tre serierunder der Barcelona gir bort poeng mot et nyopprykket lag. De spilte også 2-2 borte mot Osasuna på El Sadar i Pamplona.

Seieren for Granada betyr at de, etter fem serieunder, leder LaLiga. De står med ti poeng, det samme som Andalucia-rival Sevilla, og Atlético Madrid. Førstnevnte har én kamp mindre spilt, og møter Real Madrid søndag.

For Barcelona sin del så er dette sesongens andre tap. Det betyr at de nå ligger som nummer syv i den spanske toppserien. Barcelona har vunnet La Liga de to foregående sesongene.

En av de som fulgte kampen var den anerkjente journalisten Sid Lowe, som de til daglig jobber for The Guardian.

- Jeg sliter genuint med å huske en kamp der Barcelona spilte like ille som dette, skriver Lowe på sin Twitter-konto.

Barcelona slet virkelig med å komme i gang på Nuevo Los Cármenes, og angrepsspillet satt overhode ikke for de regjerende seriemesterne. Dermed var det det nyopprykkede fra Andalucia som skulle sjokkere.

Et langt utspill fant veien til Roberto Soldado sin lurte seg forbi Junior Firpo. Han spilte fri Antonio Puertas ute på høyrekanten. Granada-stjernen fikk slått ballen inn mot Ramon Azeez som hadde en enkel jobb med å stange inn 1-0 etter to minutter spilt.

I det 45. minutt ble ballen spilt inn foran mål, og Luis Suárez hadde muligheten til å hamre inn 1-0. Den misbrukte ham, og dermed kunne Granada gå til pause med 1-0-ledelsen.

Les mer: Barcelonas supertalent har satt Fotball-Europa på hodet. Nå kriger landslagene om ham

I pausen tok Barcelona-trener Ernesto Valverde affære, og byttet innpå både Lionel Messi og supertalentet Ansu Fati håp om å få fart på katalanernes angrep i den andre omgangen.

Det skulle ikke bli bedre for Barcelona selv med Fati og Messi. For i det 64. minutt handset Arturo Vidal inne i egen boks, og etter en sjekk med VAR bestemte dommer seg for å peke på straffemerket.

Álvaro Vadillo, som i sin tid ble sammenlignet med Cristiano Ronaldo, sendte Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen feil vei, og supporterne på Nuevo Los Cármenes kunne juble.

Messi og Fati kombinerte flott like etter scoringen til Vadillo, og fikk banket ballen inn i boksen. Dessverre for ham, så var keeper Rui Silva kjapt ute og fikk holdt hans skudd.

Den argentinske superstjernen fikk sin sjanse i det 83. minutt etter at Suárez hoppet over et innlegg fra Fati. Ballen smalt rett i fanget på keeper Rui Silva, og Granada gikk mot tre vitale poeng.

Barcelona forsøkte, men Granada maktet å ri av stormen og sikre seg tre meget uventede poeng. Lionel Messi og Barcelona gikk dermed på sitt andre tap denne sesongen med 0-2 borte mot laget fra Andalucia.