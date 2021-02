Sjokktap for Liverpool hjemme mot Brighton

Liverpool fikk det svært tøft mot et hardtarbeidende Brighton-lag.

LIVERPOOL - BRIGHTON 0-1:

Liverpool har ikke scoret på Anfield siden 1-1-kampen mot West Bromwich 27. desember, og onsdag kveld gikk Jürgen Klopps mannskap nok en gang målløse av banen.

Det gjorde ikke Brighton, for Leandro Trossard ble den store helten med sin scoring ti minutter ut i andre omgang.

Liverpool slet med å spille seg til de store mulighetene underveis i oppgjøret, og tidligere Premier League-spiss Dion Dublin var derfor ikke helt sjokkert da nettopp bortelaget gikk opp i føringen.

- Det er tre eller fire Brighton-spillere som angriper den ballen i boksen, det er så bra. At Brighton scoret det første målet har ikke overrasket meg i det hele tatt, sier Dublin i BBC Sport.

- Det beste laget vant

Liverpool-sjef Jürgen Klopp er en fattet mann etter at laget nok en gang har gått på en smell.

- Skuffet, ingenting å smile for egentlig. Den er vanskelig å ta. Det har vært en tøff uke, to bortekamper, to veldig intense kamper og i kveld så vi ikke mentalt eller fysisk friske nok, sier Klopp til BT Sport etter kampen.

Han anerkjenner imidlertid at Brighton gjorde det vanskelig for dem, og at han nå vil prøve å finne ut hvorfor det gikk som det gikk.

- Brighton fortjente å vinne, ingen tvil om det. For meg er det viktigere å finne en forklaring på hvorfor vi tapte denne kampen og forstå hva som skjedde her i kveld.

Også Liverpool-back Andy Robertson er åpenbart skuffet etter tapet, men også han innser at de ikke var gode nok.

- Det beste laget vant, Brighton var bedre på så og si alt. De presset oss, vant ballen tilbake og skapte sjanser, sier Robertson til BT Sport.

Og fortsetter:

- I de tre siste kampene på hjemmebane har vi virkelig skuffet og vi må komme tilbake. Vi er langt unna.

Gode Brighton-muligheter

Liverpool holdt mye på ballen innledningsvis uten å komme til de største sjansene, utenom et skudd fra Mohamed Salah som gikk langt over Brighton-buret.

Det var imidlertid bortelagets Dan Burn som kom til kampens første virkelige gode mulighet. Neal Maupay ble spilt gjennom før han fant Burn inne i feltet, men dessverre for blåtrøyene sleivet 28-åringen ballen langt opp på tribunen.

Mot slutten av første omgang var Brighton nok en gang farlig frempå. Gross fant Maupay med et innlegg fra høyre, men spissen kom ikke over ballen og headet over vertenes mål.

Dermed gikk lagene inn til pause på stillingen 0-0.

- Brighton har ikke reist til Anfield for å bare «ta del». Liverpool må gjøre det bedre enn dette. En stund siden forrige mål på hjemmebane, skrev Jan Åge Fjørtoft på Twitter da kampen var halvspilt.

Brighton-scoring

Og i den andre omgangen var det Trossard som sendte gjestene i ledelsen. Burn headet ballen inn foran mål hvor belgieren, i kamp med lagkamerat Steven Alzate, fikk pirket ballen forbi Caoimhín Kelleher i Liverpool-buret.

20 minutter før slutt fikk Salah en stor sjanse til å utligne etter et hardt innlegg langs bakken fra Trent Alexander-Arnold, men skuddet fra kloss hold gikk over.

For Brighton kunne både Burn og Gross doblet ledelsen, men Kellegher reddet glimrende ved begge anledninger.

Det gjorde imidlertid svært lite for Graham Potters mannskap, som gikk seirende av banen på Anfield.

Liverpool får muligheten til å slå hardere tilbake på søndag. Da kommer ligaleder Manchester City på besøk.

