Sjokktap i cupen for Atlético Madrid – utslått av miniputt

Atlético Madrid har fått en drømmestart på ligasesongen i Spania. Onsdag kom storklubben kraftig ned på bakken med 0-1-tap i cupen mot lille Cornella.

2.-rundekampen ble et lite eventyr for den katalanske klubben som til daglig holder til på tredje nivå i spansk fotball. Scoringen til Adrian Jimenez etter bare sju minutters spill holdt til å sikre avansement til 16-delsfinalen.

For La Liga-leder Atlético ble kampen et mareritt. Ikke bare ble det cupexit, men den uruguayanske midtstopperen José Giménez måtte forlate banen med skade like etter målet som avgjorde kampen.

Den spanske storklubben er inne i en periode med tøft kampprogram. Så sent som søndag ble det 2-1-seier i ligaen mot Alaves. Onsdag hadde trener Diego Simeone gjort en rekke endringer i sin startoppstilling, men hovedstadsklubben mønstret likevel et særdeles slagkraftig mannskap.

Det holdt likevel ikke til seier. Plassen i 3. runde gikk til Cornella, som i øyeblikket ligger på sjuendeplass i sin avdeling på tredje nivå i spansk fotball.

