Sjølstad utvist før pause da Molde tapte etter baklengsmål på overtid

Midtstopperen klønet det til ved flere anledninger da Erling Moes gikk på et overraskende tap.

SANDEFJORD - MOLDE 2-1:

De regjerende ligamesterne hadde muligheten til å komme á poeng med Glimt etter at Kjetil Knutsen gikk på sitt første poengtap for sesongen etter 2-2 mot Stabæk fredag.

En tidlig scoring gjorde at Molde styrte mot en oppskriftsmessig trepoenger, men utvisning og baklengsmål like etter gjorde at oppgjøret ble langt vanskeligere.

I sluttminuttene måtte også Martin Bjørnbak forlate banen med skade, og Molde måtte prøve å ro det ene poenget i land med ni mann på banen etter å ha benyttet samtlige fem bytter.

Det maktet de ikke, for på overtid fikk Sandefjord straffespark etter at et innlegg fra Erik Brenden traff hånda til en Molde-spiller.

Marc Vales var sikker fra elleve meter, og sørget for at Marti Cifuentes tok en knallsterk seier.

Resultatet betyr at Molde ligger på annenplass med 28 poeng, tre poeng bak Glimt. Sandefjord klatrer på sin side til 10.-plass med 13 poeng.

Røde Sjølstad

Gjestene fra Aker Stadion tok tak i kampen umiddelbart, og Sandefjord-keeper JAcob Storevik måtte i aksjon allerede etter seks minutter.

Kristoffer Haugen drev fremover på Moldes venstresiden, før han fant Leke James inne i feltet. Nigerianeren skulle bare forlenge ballen i mål med hodet fra tre meter, men vertenes sisteskanse dro fram en monsterredning da han hindret scoring med foten.

Det var imidlertid ikke siste gangen Molde skapte ting fra venstresiden, og etter 13 minutter var Haugen på farten igjen.

26-åringen dro seg forbi sin oppasser, før han spilte til Ola Brynhildsen inne i feltet. Den tidligere Stabæk-spilleren var iskald da han med bredsiden av foten satte inn lederscoringen, men vertene slo tilbake like etter.

For kun fire minutter senere rotet Fredrik Sjølstad det til for første gang i kampen. 26-åringen skulle slippe et tilbakespill forbi seg for å skaffe seg mer tid, men skled og serverte Rufo på blank kasse.

Sandefjords spanske playmaker stormet alene mot Andreas Linde, og satte ballen i mål via en uheldig Martin Bjørnbak.

12 minutter senere fikk Marti Cifuentes en glimrende muligheten til å gå opp i føringen da et innøvd frisparktrekk endte hos en umarkert William Kurtovic inne i Molde-feltet. Ungguttens avslutning var imidlertid for svak, og forsvant opp på den tomme tribunen bak målet til Linde.

Oppgjøret gikk mot pause da Sjølstad var involvert med negativt fortegn igjen. Midtstopperen var i duell Marcos Celorrio like utenfor boksen, før Sandefjord-spissen gikk i bakken.

Dommer Mohammad Aslam dro opp det gule kortet til Sjølstad for andre gang i omgangen, og dermed måtte profilen rusle i garderoben.

Brynhildsen nære 2-1-scoring

Sandefjord tok naturlig over mer av banespillet i den andre omgangen mot de ti Molde-spillerne, men etter 53 minutter fikk Fredrik Aursnes en god mulighet til å sende Erling Moes mannskap i føringen igjen.

Midtbanespilleren fikk ballen inne i feltet etter godt forarbeid av både samboer Eirik Hestad og Etzaz Hussain, men avslutningen til den Toulouse-aktuelle Molde-profilen ble blokkert av en oppofrende Martin Kreuzriegler.

Etter 73 minutter smalt det imidlertid nesten i andre enden da Molde-keeper Andreas Linde var nær å fomle et skudd fra Vidar Ari Jonsson i eget mål.

Svensken slapp imidlertid med skrekken, og det gjorde også Storevik i motsatt ende like etter.

Sandefjord sto høyt etter en corner, før Molde kontret i lynraskt tempo. Til slutt kom Ola Brynhildsen alene med Storevik, men lysluggen sendte ballen på feil side av nettveggen, sett med Molde-øyne.

I sluttminuttene ble vondt til verre på stopperplass i Molde, da Martin Bjørnbak måtte hinke av banen med det som virket å være en kneskade.

Moe hadde benyttet samtlige fem bytter, og gjestene måtte dermed fullføre kampen med ni mann. Sandefjord var nær å utnytte overtallet da Rufo fikk en god mulighet etter 88 minutter, men skuddet snek seg like utenfor.

Til slutt gikk det galt da Sandefjord fikk straffespark. Linde gikk feil vei, og Vales kunne dermed juble for både tre poeng og sitt første ligamål.