Sju Liverpool-spillere nominert til Gullballen

Premier League-stjernene dominerer listen over de 30 spillerne nominert til Ballon d'Or. Liverpool har flest med sju spillere.

Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino, Alisson, Gini Wijnaldum, Sadio Mané, Virgil van Dijk og Mohamed Salah er alle blant de 30 nominerte som ble offentliggjort av magasinet France Football mandag kveld. Godt representert er også Manchester City med fem spillere. Totalt er 15 av de nominerte fra Premier League.

At Liverpool dominerer listen handler mye om at de vant mesterligaen i juni. Klubben sikret det gjeveste europacuptrofeet etter 2-0-seier over Tottenham i Madrid. I ligaen ble de slått på målstreken av Manchester City.

Ballon d'Or, ofte oversatt til Gullballen på norsk, regnes som den mest prestisjetunge individuelle prisen en fotballspiller kan vinne. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi står med flest gullballer. De har vunnet fem hver, og er begge nominert også i år.

I fjor var det Real Madrids Luka Modric som stakk av med prisen. Kroaten er ikke aktuell for prisen denne gang. Det er heller ikke den brasilianske superstjernen Neymar, som ikke er å finne på listen.

I kvinneklassen var det Ada Hegerberg som vant i fjor. Hun er også blant de 20 som kjemper om årets pris.

Disse er nominert:

Cristiano Ronaldo (Juventus og Portugal), Matthijs de Ligt (Juventus og Nederland), Sadio Mané (Liverpool og Senegal), Trent Alexander-Arnold (Liverpool og England), Alisson (Liverpool og Brasil), Gini Wijnaldum (Liverpool og Nederland), Virgil van Dijk (Liverpool og Nederland), Roberto Firmino (Liverpool og Brasil), Mohamed Salah (Liverpool og Egypt), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal og Gabon), Frenkie de Jong (Barcelona og Nederland), Lionel Messi (Barcelona og Argentina), Antoine Griezmann (Barcelona og Frankrike), Karim Benzema (Real Madrid og Frankrike), Eden Hazard (Real Madrid og Belgia), João Félix (Atlético Madrid og Portugal), Marquinhos (Paris Saint-Germain og Brasil), Hugo Lloris (Tottenham og Frankrike), Son Heung-min (Tottenham og Sør-Korea), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain og Frankrike), Marc-André ter Stegen (Barcelona og Tyskland), Sergio Aguero (Manchester City og Argentina), Bernardo Silva (Manchester City og Portugal), Kevin De Bruyne (Manchester City og Belgia) Riyad Mahrez (Manchester City og Algerie), Raheem Sterling (Manchester City og England), Dusan Tadic (Ajax og Serbia), Donny van de Beek (Ajax og Nederland), Kalidou Koulibaly (Napoli og Senegal), Robert Lewandowski (Bayern München og Polen),

