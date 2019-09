Sju måneder etter dopingskandalen i Seefeld har Poltoranin, Veerpalu og Tammjärv fortsatt ikke blitt dømt

Det internasjonale skiforbundet (FIS) etterforsker fortsatt dopingskandalen fra VM i Seefeld. Emil Iversen håper han aldri ser utøverne på startstreken igjen.

FONT ROMEU/OSLO (Nettavisen): Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu fra Estland og Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan ble alle midlertidig utestengt av FIS som følge av dopingskandalen i Seefeld, men sju måneder senere foreligger det fortsatt ingen dom i saken.

Nettavisen har vært i kontakt FIS som vil si lite om den aktuelle saken.

Jenny Wiedeke, kommunikasjonsdirektør i FIS, skriver følgende i en e-post til Nettavisen:

«Etterforskningen pågår ennå. Så fort vi har en oppdatering i saken vil vi publisere dette. Takk for deres tålmodighet».

FIS sier ingenting om hvorfor en konklusjon drøyer.

Tammjärv og Veerpalu har til pressen begge innrømmet doping, mens kasakhstanske myndigheter har uttalt at Poltoranin ikke har dopet seg, men at langrennsløperen var inne på tanken og la til rette for å gjennomføre det ved å tappe blod.

Likevel foreligger det altså fortsatt ingen dom.

Dopingekspert: - Utfordring for idretten



Også de østerrikske langrennsløperne Max Hauke og Dominik Baldauf ble suspendert i forbindelse med dopingskandalen i Seefeld, men de har allerede fått en dom på 4 års utestengelse av Det østerrikske antidopingforbundet.

Det er imidlertid dopingpanelet i FIS som har domsmyndighet når det gjelder saken til de tre øvrige utøverne.

EKSPERT: Mads Kaggestad jobber blant annet som sykkel- og dopingekspert for TV 2. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Dopingekspert Mads Kaggestad mener det burde ha vært mulig å få på plass en dom i saken etter syv måneder.

- Det er litt rart at man ikke kan gjøre det litt mer universelt og mer effektivt i en sak som er relativt lik. Det er snakk om samme metoder og de samme folkene som er involvert. Det burde være ganske greit å gi en standard straff, sier Kaggestad til Nettavisen.

- Samtidig har vi snakket mye om at idretten trenger å bli mer lik det sivile straffesystemet. Sånn sett så kan det være nyanser som gjør at noen saker tar litt lenger tid og kanskje ender med en annen straff, forteller dopingeksperten.

Likevel mener han at det finnes flere eksempler på at dopingsaker i mange tilfeller tar for lang tid å behandle.

- Det er en utfordring for idretten at disse dopingsakene tar veldig lang tid. Et eksempel er syklisten Juan José Cobo som nå i sommer ble fratatt seieren i Spania Rundt. Det var en seier han tok i 2011, sier Kaggestad.

Han legger til at det var en spesielt komplisert sak, og mener det burde være enklere for FIS å komme raskere frem til en konklusjon i forbindelse med Seefeld-saken.

- Her er det en etterforskning med masse dokumentasjon og politiet har være inne og sannsynligvis skaffet mer hardtslående bevis enn det idretten ofte besitter i dopingsaker. Sånn sett burde det være en grei sak, forteller Kaggestad.

KLAR TALE: Emil Iversen håper ikke at utøverne som ble tatt i Seefeld returnerer til langrennssporten. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Iversen vil ikke se de på startstreken igjen

Den norske langrennsprofilen Emil Iversen har hørt lite om etterforskningen av dopingsaken etter VM i Seefeld, men føler seg trygg på at utøverne vil få straffen de fortjener.

- Vi vet ikke så mye mer om det, men de blir vel ikke å se på skirenn til vinteren, og de skal nok få straffen si. Jeg er ikke noe redd for det, selv om det er klart at det tar litt lang tid. Det må være bevis sikkert og alt må gjøres ordentlig. Det er viktig at ting skjer i riktig rekkefølge, så de får bruke den tiden de trenger, men jeg håper at de som har jukset får den straffen de fortjener, sier Iversen til Nettavisen.

Han er selv klar på hva slags straff han mener de aktuelle utøverne fortjener.

- Å bli utestengt, egentlig for alltid. Har du drevet med bloddoping så har du ikke noe å gjøre på en idrettsarena, hverken som trener eller utøver. Da får de finne seg en annen jobb og glemme det livet de har hatt, og så gjøre en god innsats en annen plass på jordkloden enn i idretten. Der har de lite å komme med, forteller Iversen.

Usikkerhet rundt Poltoranin



Mens både Tammjärv og Veerpalu har innrømmet doping, er det langt mer usikkert hvordan Poltoranin stiller seg til anklagene.

Kasakhstaneren ble arrestert i Seefeld og skal i avhør ha innrømmet bloddoping til østerriksk politi, men Poltornanin trakk senere tilståelsen.

Han fikk også støtte av kasakhstanske myndigheter som i mars tok langrennsløperen i forsvar.

Arystanbek Mukhamediuly, kultur- og idrettsminister i Kasakhstan, hevdet i likhet med Poltoranin selv at kasakhstaneren aldri har dopet seg.

- Heldigvis så har ikke Poltoranin dopet seg, men han dro til en lege og tappet blod, sa Mukhamediuly ifølge nyhetsbyrået AP.

I VERDENSTOPPEN: Aleksej Poltoranin har blant annet tatt bronse i VM. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Idrettsministeren virker tilsynelatende forberedt på at Poltoranin vil bli staffet for å ha hatt en intensjon om å dope seg, men forteller at de har vært i samtaler med flere advokater for å hjelpe langrennsløperen.

- Vi gjennomfører tiltak for å få en mildere straff, forklarte sportsministeren tidligere i år.

Poltoranin var som ventet ikke med i troppen til det kasakhstanske langrennslandslaget som ble offentliggjort tidligere i sommer, men han har på Instagram svart «ja» på spørsmål om han har tenkt til å fortsette satsingen på langrenn.

Det gjenstår å se om en eventuell utestengelse vil påvirke det.

Nettavisen har ikke lykkes med å få kontakt med hverken Poltoranin eller det kasakhstanske skiforbundet. Nettavisen har vært i kontakt med det estiske skiforbundet, men de har foreløpig ikke svart på våre spørsmål.

Verdenscupsesongen i langrenn starter i Ruka med sprint 29. november.