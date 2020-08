Sjukamptalentet Jæger (17) imponerte med sterk tid på 200 meter

Sjukjemper Henriette Jæger fortsetter å imponere på friidrettsbanen. Lørdag var 17-åringen 32 hundredeler bak den norske rekorden på 200 meter.

Med tiden 23,53 er hun den åttende beste norske kvinnen gjennom tidene. Tiden er den nest beste av en kvinne under 18 år i verden i år og kun 18 hundredeler bak kravet til sommerens avlyste europamesterskap.

Tiden ble satt i forsøksheatet under ungdomsmesterskapet i friidrett på Jessheim. Løpet var Jægers første lørdag. Fredag vant hun gull på både 100 meter, 100 meter hekk og i tresteg.

Lørdag for en uke siden løp hun seg inn som nummer fire på rangeringen av norske kvinner på 400 meter, med tiden 52,52, 71 hundredeler bak Amalie Iuels norgesrekord. Tiden er under EM-kravet.

Det løpet kom kun en halv time etter at hun løp inn til 11,51 på 100 meter for andre gang på samme dag. Det er femte best i Norge gjennom tidene.

Jæger, som representerer Aremark, er egentlig mangekjemper og står blant annet med sølv fra europeisk ungdoms-OL fra 2019. Tidligere i august presterte hun 6129 poeng i sjukamp, 92 poeng bak verdensrekorden i U18-klassen. Det resultatet hadde holdt til gull i EM i U20-klassen i fjor.

