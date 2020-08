Sjukamptalentet Jæger (17) imponerte med sterk tid på 400 meter

Sjukjemper Henriette Jæger (17) toppet en sterk dag på fridrettbanen i Trondheim med 52.52 på 400 meter, tidenes fjerde beste norske tid på øvelsen.

52.52, som er 71 hundredeler bak Amalie Iuels norgesrekord, er under kravet til sommerens avlyste europamesterskapet for seniorer, skriver friidrettsbloggen Friidrett1.

Kun en kvinner under 18 år har løpt raskere i verden på øvelsen i år.

Tiden ble satt en halv time etter at Jæger løp sin andre 100-metere på tiden 11.51 for dagen. 100-metertiden betyr at Jæger er femte beste på øvelsen i Norge noensinne og er tredje best i U18-klassen i verden i år.

Jæger, som representerer Aremark, er egentlig mangekjemper og står blant annet med sølv fra europeisk ungdoms-OL fra 2019.

17-åringen sto ikke registrert med tid på 400 meter utendørs siden hun var ti år i 2013.

Jægers mor, Unn Merete Lie, står med åtte NM-gull i karrieren fordelt på Lengde uten tilløp, slegge og spyd.

