Sjur Røthe tok sesongens første seier i Ski Tour-åpningen

Veteranen leverte et knalløp i svenske Östersund.

Sjur Røthe leverte et kanonløp under første etappe av Ski Tour 2020 i svenske Östersund lørdag ettermiddag og vant løpet med en råsterk tid.

- Det er helt enormt, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn om Røthe.

- Så fort Røthe har gått sisterunden her, er helt vanvittig, sa kollega Jann Post.

NRK-profil: - Hva skjer?



Ifølge NRK holdt han imidlertid på å rote det skikkelig til på slutten da han var nær ved å gå feil i løypa.

- Hva skjer her? utbrøt NRKs kommentator Jann Post.

– Han har lov til å krysse der det er kvister, men hadde det vært etter plastbrettene, kunne han ikke kjørt mellom, forklarte ekspert Fredrik Aukland.

Hadde Røthe endt opp med å kjøre feil, måttet han snudd og gått tilbake. Siden han vant med en margin på 1,7 sekunder, ville nok seieren røket ved en slik situasjon.

Råsterk avslutning



Røthe startet litt rolig, men gikk seg skikkelig varm utover i løpet og ved 12,6 kilometer var han i en egen klasse. Han var solide 10,1 sekund foran Martin Johnsrud Sundby som fram til da hadde beste tid ved den målingspunktet.

Røthe økte ledelsen ytterligere inn mot mål og var suverene 16,6 sekunder foran Finn Hågen Krogh som lenge hadde hatt bestetiden i mål.

- Deilig. Jeg var veldig nær før i år og har hatt ekstremt lyst til å vinne skirenn. Å få full klaff i dag er jeg kjempegodt fornøyd med, sa Røthe til NRK etter løpet.

Simen Hegstad Krüger lå lenge an til å utfordre Røthe om seieren, men oslogutten tapte for mye på slutten av etappen og ble dermed nummer to til slutt.

Krüger var kun 1,7 sekunder bak Røthe i mål.

Sterk norsk dag



Krogh ble nummer tre og Johnsrud Sundby nummer fire. Den sterke russeren Aleksandr Bolsjunov endte til slutt på en femteplass.

Pål Golberg kom seg også inn blant de ti beste med en niendeplass.

Johannes Høsflot Klæbo hadde ingen god dag på jobben. Trønderen har slitt med et brudd i hånden var tydelig plaget av dette under lørdagens løp.

Klæbo endte nede på en 31.-plass

Ski Tour 2020 fortsetter med jaktstart for herrene søndag. Lørdagens resultater tatt i betraktning kan det bli nok en god dag for de norske gutta.