Skadd Mbappe takker fansen for støtten

PSG-stjernen Kylian Mbappé takket lørdag for all støtte og gode lykkønsker etter at den franske spissen skadet seg i fredagens cupfinale.

Han pådro seg trolig en alvorlig skade selv om han hinket av banen for egen maskin etter en brutale takling fra Saint Etienne-kapteinen Loic Perrin. Mbappe hinket etter kampen rundt på krykker med en stor ispose rundt venstre ankel. Perrin fikk rødt kort etter at dommeren hadde studert episoden på VAR-skjermen. – Jeg våknet opp som en vinner, ikke noe er bedre enn det, skrev Mbappe på Twitter. – Takk for alle varme lykkønsker, det betyr mye for meg. Kyss til dere alle og ha en god helg, skrev han videre. Da han fikk medaljen av den franske presidenten Emmanuel Macron, skal Mbappe ha sagt: «Det knaket litt». PSG-trener Thomas Tuchel var ikke spesielt imponert over taklingen fra Perrin som ødela stjernens bein. PSG har ennå ikke gått ut med omfanget av skaden, men Mbappe blir trolig ute en stund. – Det er ingen gode nyheter for oss. Alle som så den forseelsen er bekymret. Selvsagt er jeg bekymret, sa Tuchel etter kampen. Saint-Étienne tvitret de beste lykkønsker fra klubben og Perrin. Den franske stjernen svarte med et såkalt knyttnevebukk «fist bump». PSG skal møte italienske Atalanta i kvartfinalen i mesterligaen i Lisboa 12. august. Laget jakter sin første mesterligatittel. (©NTB)