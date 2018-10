Skadd Messi fikk se erstatteren stråle

En skadd Lionel Messi satt på tribunen med armen i fatle da Barcelona slo Inter 2-0 i mesterligaen onsdag kveld. På hans plass briljerte Rafinha.

– Jeg var veldig glad for å bli tatt ut i startelleveren, men like glad er jeg for seieren, for målet og den intense motivasjonen en kveld som denne gir meg, sa Rafinha ifølge uefa.com.

– Vi gjorde det veldig bra mot et lag vi visste kunne gi oss vanskeligheter. Dette gir oss masse selvtillit for El Clásico lørdag.

Inter-trener Luciano Spalletti så sitt lag komme til kort og visste hvem som hadde det meste av ansvaret.

– Rafinha er en spiller vi prøvde å kjøpe, men vi greide det ikke. Det var ikke bare scoringen hans, jeg nøt å se ham spille i kveld. Han kommer til å gjøre store ting for Barcelona, sa han.

Nå står Barcelona med ni poeng og full pott i mesterligaen. Inter er tre poeng bak.

Viste seg fram

En skadd Messi måtte stå over mesterligaoppgjøret mot Inter på grunn av skade. Han pådro seg brudd i armen lørdag, og er ute av spill i tre uker.

Uten Messi tok brasilianske Rafinha tok plass på kanten, og han brukte anledningen til å vise seg fram. 30 minutter var spilt da Barcelona satte 1-0, og selvfølgelig var det Rafinha som scoret.

Luis Suárez hadde ballen på høyresiden, og slo den inn mot Rafinha i feltet. Innlegget var helt utsøkt og traff på lissa til brasilianeren. han kunne enkelt bredside inn 1-0 bak Samir Handanovic i Inters mål.

Like før hadde begge lagene én stor mulighet, men både Mauro Icardi og Clément Lenglet bommet på sine sjanser. Fem minutter etter Barcelonas ledermål forsøkte Inters Matías Vecino på et drømmemål fra 20-25 meter, men ballen gikk et stykke over mål.

Barcelona-feil

Barcelona ledet med det 1-0 til pause, men etter hvilen holdt de på å rote det til. Inter kom ut i et voldsomt tempo og tvang Barcelona til å gjøre grove feil på egen halvdel. Italienerne klarte likevel aldri å omsette feilene i scoring.

Inter presset på for scoring, men etter en times spill holdt det på å gå helt galt. Kwadwo Asamoah headet ballen inn i egen boks, og der sto Lenglet helt alene på fem meter. Han avsluttet rett i beina på Handanovic, som holdt Inter inne i kampen.

Med sju minutter igjen måtte Handanovic og Inter gi tapt. Barcelona virket å spille med brekket på, men plutselig giret de om. Sergio Busquets trillet en strålende pasning til Jordi Alba, som på lekkert vis satte inn 2-0 bak Handanovic.

Barcelona topper gruppe B med ni poeng. Inter blir stående med seks, mens Tottenham og PSV har ett hver.

(©NTB)

Mest sett siste uken