Skadd Pogba skaper mer trøbbel for Solskjær før storkampen mot Arsenal

Manchester Uniteds midtbanestjerne Paul Pogba er bare en av flere nøkkelspillere som kjemper en kamp mot klokka for å rekke mandagens storkamp mot Arsenal.

United har hatt en tung sesongåpning med Ole Gunnar Solskjær ved roret. Ikke bare sliter nordmannen med poengfangsten, men også skadesituasjonen har gjort ting vanskelig innledningsvis.

Mandag er det klart for storkamp på Old Trafford når Arsenal kommer på besøk, men United-manager Solskjær hadde ikke bare oppløftene nyheter å komme med da han møtte mediene fredag.

En av flere som kjemper for å rekke Arsenal-kampen er lagets midtbanestjerne Paul Pogba. Franskmannen har vært ute med en ankelskade siden 1-1-kampen mot Southampton 31. august, men spilte hele onsdagens ligacupkamp mot Rochdale. Der fikk han en ny smell i ankelen som gjør ham usikker til mandagens kamp.

– Han har en hoven ankel. Han kjemper mot klokka for å bli klar, sa Solskjær.

«En del av gamet»

Nordmannen var heller ikke optimistisk da han ble spurt om de offensive nøkkelspillerne Marcus Rashford og Anthony Martial kan rekke storoppgjøret mandag.

– Jeg ville ikke satset livet mitt på det, sa Solskjær som også fortalte at Luke Shaw omsider er tilbake i trening.

– Vi får se hvordan han responderer de neste dagene. Men han er på vei, og vi håper å se ham tibake før landslagspausen (etter neste helg). Om han rekker kampen mandag? Kanskje, men jeg er ikke sikker, sa Solskjær.

Men skadelisten stopper ikke der. Også Timothy Fosu-Mensah og Eric Bailly står på Uniteds skadeliste. De er begge langtidsskadd. Solskjær sier skader er «en del av gamet» og at han ikke har noe annet valg enn å jobbe med de spillerne som er tilgjengelige.

Opp og ned

Åtte poeng etter de seks første seriekampene gjør at klubben allerede ligger ti poeng bak serieleder Liverpool. Det ble tap mot West Ham sist runde, og onsdag var det bare så vidt United klarte å karre seg videre i ligacupen mot lille Rochdale fra nivå tre (League One) etter straffesparkkonkurranse.

– Jeg har aldri sagt at det kom til å bli enkelt. Jeg har sagt det kom til å gå opp og ned. Når vi taper, og går gjennom tunge perioder, er det opp til oss selv å stole på det arbeidet vi gjør. Man kan ikke endre kurs hver gang man taper, sa Solskjær, som mener laget hans stadig blir bedre.

– Dere kan se hvor mye bedre vi har blitt defensivt. Det er der vi la pengene våre i overgangsvinduet, med Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire. Vi ser solide ut, vi slipper ikke til motstanderne like mye, men vi har sluppet inn for mange mål med tanke på antall sjanser mot. Framover har vi vært uheldige med at vi sliter med flere skadde spillere. Det handler om å skape relasjoner, og da hjelper det ikke å miste spillere, sa han.

– Noen ganger kunne avslutningene vært bedre. Det er frustrerende når man har enorme sjanser og vi ikke utnytter dem. Men det skyldes også noen gode keepere der ute.

Positive tilbakemeldinger

Til tross for en tung start forteller Solskjær at han får positive tilbakemeldinger fra fansen når han møter dem.

– Bare positive reaksjoner, men det er selvsagt lettere å være positiv når man møter noen ansikt til ansikt. Det er lettere å gjemme seg i sosiale medier når man er negativ. Men jeg er forbløffet over positiviteten til fansen. De er utrolige, sa Solskjær.

Men han har fått flere kritikere den siste tiden, og de stopper neppe dersom det ikke blir tre poeng mot Arsenal mandag.

