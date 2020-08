Skadd Rashford trekker seg fra England-troppen

En ankelskade plager Manchester Uniteds stjernespiss Marcus Rashford. Han erstattes av debutanten Jack Grealish i England-troppen.

England skal møte Island og Danmark i Uefas nasjonsliga den neste uken. Rashford kommenterer selv forfallet til landslagstroppen i en Twitter-melding mandag:

– Lei meg. Ønsker aldri å skuffe dette laget, men disse kampene kom bare litt for tidlig for meg. Jeg prøvde mitt beste, men jeg må fokusere på å starte sesongen sterkest mulig for klubb og landslag, skriver angriperen.

United-manager Ole Gunnar Solskjær har et håp om at Rashford blir klar til serieåpningen mot Crystal Palace 19. september.

– Marcus rehabiliteres etter et mindre ankelproblem for å bli klar til Premier League-sesongen. England-kampene kommer for tidlig på grunn av vår korte pause etter europaligaen, skriver klubben.

Også Tottenhams Harry Winks har trukket seg fra England-troppen. Aston Villa-kaptein Jack Grealish kommer inn og kan få sin første landskamp. (©NTB)