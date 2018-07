Skadefri Johaug skal gå Blinkfestivalen

Therese Johaug er kvitt ryggplagene og stiller til start under Blinkfestivalen i Sandnes.

Johaug er tilbake i Norge etter noen uker i høyden i Aspen. Kort tid før avreise fikk 30-åringen påvist en strekkskade i ryggen

– Det har gått fint. Ryggen gikk seg til veldig fort, så hun er frisk, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NTB.

Johaug har returnert til konkurranse etter dopingutestengelsen som holdt henne utenfor skisporet forrige sesong.

– Det blir artig for dem å komme i gang igjen, sier Løfshus.

– Man kan ikke lese altfor mye på rulleski, men man så (Hans Christer) Holund fly opp bakken i fjor, og (Simen Hegstad) Krüger viste form allerede da, så kan man plutselig få se hva som venter, legger han til.

Landslagssjefen varsler for øvrig at ingen av dem som er påmeldt i Sandnes har meldt forfall per dags dato. Alle landslagsutøverne har også fått gjennomført treningen som planlagt i juli.

– Ekstremvarmen har gjort at noen blir litt slappe når man må trene veldig tidlig og sent, men alle har fått gjort treningen som de skal. De har bare måttet ta litt hensyn, forsikrer Løfshus.

Blinkfestivalen åpner onsdag og varer til og med lørdag. Torsdag arrangeres Lysebotn Opp.

