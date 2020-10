Skademareritt for Liverpool – forsvarssjefen må opereres

Liverpool-stjernen Virgil van Dijk har fått påvist en båndskade i kneet etter smellen han pådro seg i byderbyet i Premier League mot Everton lørdag.

Søndag opplyser Liverpool at nederlenderen må opereres og at det er uvisst når han er tilbake på fotballbanen. Detaljer rundt skaden spesifiseres ikke, annet enn å bekrefte at det er en båndskade.

«Etter operasjonen vil van Dijk starte et opptreningsprogram med klubbens medisinske støtteapparat slik at han kan være tilbake i full fysisk form så raskt som mulig», heter det i en uttalelse.

Van Dijk måtte byttes ut allerede etter 11 minutter av kampen på Goodison Park. Nederlenderen hadde da fått tøff medfart i en voldsom duell med Everton-keeper Jordan Pickford.

Pickford kastet seg inn i duellen med Liverpools forsvarskjempe med stor kraft og ga van Dijks ene kne en solid trykk. Etter å ha fått behandling ruslet nederlenderen i garderoben for egen maskin, men ifølge rapportene skal han ha forlatt arenaen på krykker.

Nå er det klart at en av Liverpools viktigste spillere må belage seg på en periode på sidelinjen. Det er usedvanlig dårlige nyheter for de regjerende Premier League-mesterne og manager Jürgen Klopp.

Med til historien hører det også at Liverpool har fått førstekeeper Allison skadd. Brasilianeren er uaktuell for spill de kommende ukene, og med de to viktigste defensive brikkene borte, kan det potensielt bli forsvarstrøbbel.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var tydelig forbannet og oppgitt etter lørdagens byderby. Han mente blant annet at Everton-keeper Pickford burde fått kort i situasjonen med van Dijk. En offside i forkant gjorde imidlertid at dommeren aldri vurderte om situasjonen kvalifiserte til en straffe.

Etter kampen var tyskeren også klar på det ikke så bra ut med tanke på omfanget av nederlenderens skade.

