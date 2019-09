Skademarerittet fortsetter for Real Madrid

Midtbanestjernen Luka Modric er det ferskeste tilskuddet på Real Madrids stadig voksende skadeliste.

Kroatiske Modric har pådratt seg en lårskade, opplyser den spanske storklubben i en uttalelse torsdag.

Noen tidshorisont for når midtbaneprofilen kan være tilbake på banen antydes ikke, men ifølge spanske medier skal det dreie seg om et skadeavbrekk på mellom to og tre uker.

Det betyr blant annet at kroaten mister mesterligamøtet med Paris Saint-Germain 18. september.

Søndag er det i tillegg ligakamp mot Levante. Til det oppgjøret er Isco, James Rodríguez og Eden Hazard usikre, og Marco Asensio er definitivt ute med en langtidsskade.

Zinedine Zidanes Real-mannskap er nummer fem i den spanske toppserien. De to foregående kampene, mot Valladolid og Villarreal, endte begge med uavgjort.

