Skadeplaget Ruud falt på rankingen

Tenniskometen Casper Ruud er tilbake i full trening, men hofteskaden har gjort utslag på ATP-rankingen, der 19-åringen falt seks plasser denne uken.

Ruud-leiren bestemte i forrige uke at det ville være lurt med en turneringspause for den norske tennisstjernen, som i de to foregående turneringene var tydelig hemmet av skaden.

Pausen kom like etter at Ruud hadde gjort en byks og klatret 13 plasser til 130. plass på ATP-rankingen. I forrige uke ble Ruud stående på samme plass, men på mandagens ferske liste faller han seks plasser til 136. plass.

For tiden trener Ruud på Rafael Nadals tennisakademi på Mallorca. Der får nordmannen tilgang til flere av verdens beste trenere, blant dem nettopp Nadal, som fremdeles topper rankingen foran Roger Federer og US Open-vinner Novak Djokovic.

