Skadeskutte Liverpool sprakk etter stygg forsvarsblemme

Liverpool røk på sitt tredje strake Premier League-tap da Leicester scoret tre mål på rappen og snudde 0–1 til 3-1-seier lørdag.

Dermed endte bortekampen i en marerittaktig sprekk for de regjerende ligamesterne. Merseyside-klubben, som er hardt rammet av skader, hadde kjempetrøbbel det siste kvarteret.

Det så riktignok bra ut da Roberto Firmino leverte en teknisk finesse og fant Mohamed Salah bak seg foran Leicester-målet midt i annen omgang. Egypteren sendte ballen sikkert bort i lengste hjørne.

Da James Maddison så satte ballen i mål på frispark, ble det først vinket for offside. VAR-sjekken godkjente imidlertid målet.

Så rotet Liverpool-debutanten Ozan Kabak og keeper Allison det kraftig til og ga Jamie Vardy sjansen til å gjøre 2–1 på åpent mål. Måltyven takket for tilbudet og fullbyrdet snuoperasjonen.

Langt opp

Enda verre skulle det imidlertid blir for gjestene. Fem minutter før full tid satte Harvey Barnes inn 3-1, etter at Vardy hadde tvunget fram en fantastisk redning fra Liverpool-keeper Allison like før.

Langt flere mål kunne det også blitt. Vardy og Trent Alexander-Arnold traff begge treverket med her sin avslutning tidligere i kampen, og flere andre meget gode måltilbud ble også sløst bort.

Tapet var en ny sportslig nesestyver for Liverpool-mannskapet til Jürgen Klopp. Tre stake ligatap er nå fasiten. Det har aldri skjedd før under tyskerens ledelse.

Ti poeng skiller nå opp til ligaleder Manchester City. De lyseblå har i tillegg to kamper til gode. Leicester er på sin side oppe på annenplass, fire poeng bak City.

Skadekrise

For Liverpool ble på toppen av det hele en allerede lang skadeliste forlenget lørdag. James Milner måtte forlate banen tidlig. Før kampen opplyste i tillegg klubben at Divock Origi og nykommeren Ben Davies hadde pådratt seg ferske skader.

Mot Leicester fikk midtstopperen Ozan Kabak sin debut. Tyrkeren var uheldig da Leicester gjorde 2–1.

Liverpool måtte klare seg uten vikarstopper Fabinho på grunn av skade, mens midtstopperne Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joel Matip også er ute i lang tid.

