Skadeskutte Liverpool tok ny rekord og hylles: - Pur klasse

Liverpool manglet flere viktige spillere mot Leicester, men var likevel i egen klasse og herjet med motstanderen.

LIVERPOOL - LEICESTER 3-0:

Liverpool imponerte stort mot Leicester og tok en fortjent seier over Brendan Rodgers menn. De røde tok ledelsen etter et selvmål av Jonny Evans, før Diogo Jota headet inn 2-0 mot slutten av første omgang etter nydelig fotball.

- Nok en gang scorer Diogo Jota på Anfield. Det er strålende fra den ene siden til den andre. Hvis det første målet var litt flaks er dette pur klasse, utbrøt TV 2 sin kommentator Peder Mørtvedt da Jota scoret.

Fire minutter før full tid stanget Firmino inn 3-0.

De tre målene sørget ikke bare for seier, men også en ny rekord. Liverpool har nå scoret i 39 kamper på rad på Anfield, noe som er ny klubbrekord ifølge Ged Rea, som er statistikkansvarlig for Liverpool.

Skadeskutt Liverpool hylles

Liverpool er inne i et skikkelig skademareritt, og spesielt forsvaret er hardt utsatt. Van Dijk og Gomez er begge ute med langtidsskader, mens Trent Alexander-Arnold er satt ut av spill de kommende ukene.

I tillegg til dette er Henderson, Thiago, Oxlade-Chamberlain og Williams skadet, mens Mohamed Salah har fått korona.

Flere lot seg imponere over Liverpools gode kamp mot Leicester, spesielt med tanke på alle skadene. En av de var Morten Langli.

- Imponerende omgang av Liverpool. Mangler 5-7 mann i sine beste posisjoner - litt hvordan man ser det. Men likevel flere klasser bedre enn Leicester, skrev fotballkommentatoren på Twitter da Liverpool gikk inn til pause.

Også fotballjournalist i The Independant, Miguel Delaney, synes Liverpool imponerte stort.

- Dette er så langt en ypperlig imponerende prestasjon fra Liverpool gitt deres fravær, skrev han på Twitter under kampen.

Gikk rett i strupen på Leicester

Selv om Liverpool manglet flere viktige spillere var de friske i starten mot Leicester. Etter ti minutter samarbeidet Curtis Jones og Sadio Mane, og Jones fikk avslutte fra spiss vinkel. Skuddet var hardt, men Schmeichel var med på notene.

Liverpool fortsatte å kjøre på mot et noe tannløst Leicester i første omgang. Etter halvspilt omgang fikk hjemmelaget uttelling. James Milner slo en god corner inn og Evans klarte på klønete vis å heade den i eget mål.

Ballen lå i nettet like etterpå også, men da fikk Leicester-keeper Schmeichel frispark etter litt for røff behandling fra to Liverpool-spillere.

Leicester prøvde å svare på Liverpools enorme press, og de kom utrolig nærme. Vardy fikk ballen ute på venstresiden og spissen slo ut 45 grader til Barnes. Kantspilleren smalt til, men skuddet gikk like over tverrliggeren.

Men Liverpool fortsatte å kjøre på og fem minutter før pause gikk de opp i 2-0. Robertson slo inn et hardt innlegg fra venstre siden foran mål, og der dukket Jota opp og headet inn 2-0. Portugiseren har dermed scoret i sine fire første hjemmekamper på rad for Liverpool, noe som gjør han historisk.

Fortsatte å kjøre på

Liverpool var farlige i andre omgang også. Etter bare noen minutter av andre omgang var Jota farlig frempå på ny, men avslutningen gikk et stykke over mål.

Noen minutter senere kom Mane gjennom etter at Fofana bommet på et taklingsforsøk. Senegaleseren forsøkte å legge ballen i det lengste hjørnet, men Schmeichel gjorde en strålende redning før Fuchs reddet på streken.

Jota fortsatte å true Leicesters forsvar og på nytt måtte Schmeichel gjøre sitt ytterste for å holde Leicester inne i kampen. Portugiserens første forsøk ble reddet, og returen banket han inn foran mål. Igjen gjør Schmeichel en god redning før Evans klarer ballen i egen stolpe.

Leicester var på noen visitter fremover de også. Etter litt over en time var spilt kom Vardy til en god sjanse, men Alisson reddet engelskmannen forsøk.

Roberto Firmino har slitt med å score denne sesongen, og det var nesten et under at han ikke satte inn 3-0 i det 77. minutt. Alene med keeper avsluttet han i stolpen, men han var også først på returen. Avslutningen gikk mot mål, men den ble klarert på streken. Deretter gikk ballen til Mane, som skøyt via en motspiller og i stolpen før Schmeichel snappet opp ballen.

Men fire minutter før full tid satt den for Firmino. Milner løftet en ball inn og Firmino gikk opp og styrte ballen bort i det lengste hjørnet med et godt hodestøt.

