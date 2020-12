Skadesmell for Tottenham – Bale ute i flere uker

Tottenham-vingen Gareth Bale må belage seg på flere ukers fravær fra fotballen. Han har pådratt seg en leggskade.

Premier League-profilen pådro seg skaden i ligacupkvartfinalen mot Stoke i forrige uke.

Tirsdag bekreftet manager José Mourinho at han må klare seg uten Bale i tiden som kommer. Heller ikke brasilianerne Carlos Vinícius og Lucas Moura er aktuelle for onsdagens ligamøte med Fulham.

– Jeg forventer ikke at Bale skal bli klar, og jeg tviler også på at Lucas og Vinicius blir klar til Fulham. For Bale vil jeg ikke si at det er alvorlig, men jeg vil si at det tar noen få uker, sa portugiseren.

Mangelen på offensive alternativer vil øke presset på kaptein Harry Kane i det tette kampprogrammet som klubben nå står midt oppe i.

Tottenham ligger på sjuendeplass i Premier League.

(©NTB)

