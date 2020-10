Skadetrøbbel for PSG foran Solskjær-møte

Paris Saint-Germain må klare seg uten en håndfull spillere i tirsdagens mesterligaduell mot Manchester United.

Det ble klart da trener Thomas Tuchel mandag møtte pressen foran det som er lagets åpningskamp i mesterligaen.

På pressekonferansen opplyste tyskeren blant annet at måltyven Mauro Icardi er uaktuell til United-kampen som følge av en skade. Argentineren, som har scoret to mål på fire kamper for PSG denne sesongen, skal slite med en kneskade.

I midtbaneleddet er Marco Verratti og Leandro Paredes skadd. I tillegg kan Tuchel heller ikke regne med forsvarsduoen Thilo Kehrer og Juan Bernat.

PSG-sjefen kan samtidig glede seg over at en annen viktig forsvarsbrikke, brasilianeren Marquinhos, er tilbake i trening og trolig klar for kamp. Det samme gjelder den tyske playmakeren Julian Draxler.

Tilgjengelig foran tirsdagens kamp er også tidligere Manchester United-spiller Angel Di Maria. Han har stått over flere kamper den siste tiden som følge av karantene.

Sist PSG og United møttes i mesterligaen, i mars 2019, sikret Solskjærs mannskap seg plass i kvartfinalen etter en mirakuløs snuoperasjon på bortebane.

