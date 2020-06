Skadetrøbbel for RBK-klare Skjelbred – Hertha måtte gi tapt med ti mann

Per Ciljan Skjelbred pådro seg en skade og måtte forlate banen etter en halvtime da Hertha Berlin tapte 1-3 mot Eintracht Frankfurt i tysk Bundesliga lørdag.

Skaden kan være dårlige nyheter for Rosenborg.

Skjelbred forlater Hertha til fordel for trønderklubben når kontrakten hans utløper i sommer. I utgangspunktet reiser midtbaneveteranen hjem til Trondheim 1. august, men det har også vært antydet at overgangen kan bli gjennomført tidligere.

Lørdag var Skjelbred igjen med i Herthas startoppstilling, men allerede i første omgang viste 32-åringen tegn til å slite med en skade. Trønderen forsøkte å fortsette, men etter en halvtime satte han seg ned på gresset og signaliserte at kampen var over for hans del.

Det kunne se ut til at trønderen slet med en skade i leggen, men han rakk samtidig å bidra til å gi Hertha ledelsen før skaden.

Involvert i mål

24 minutter var spilt da Skjelbred vant ballen høyt i banen og forserte inn i feltet. I momentet som fulgte kunne det se ut til at han tråkket litt feil, samtidig som ballen endte hos målscorer Krzystof Piątek.

Like før pause ble Hertha redusert til ti mann da Dedryck Boyata var uheldig og felte Bas Dost som var på vei gjennom alene mot Rune Almenning Jarstein. Videodømming endret dommeravgjørelsen fra gult kort nummer to og straffespark til direkte rødt og frispark, men det ble likevel tøft for Hertha Berlin.

Fem minutter etter pause pirket Dost inn utligningen. Jarstein var på ballen, men rakk ikke fram i tide til å hindre baklengsmål, og det stoppet ikke med det.

Måtte gi tapt

For uten Skjelbred, og med bare ti mann på banen, ble det for tøft for Hertha. Etter timen spilt forserte Daichi Kamada lekkert inn i boksen og spilte inn til André Silva som lekkert flikket ballen i mål med hælen.

Åtte minutter senere hamret Evan N'Dicka inn 3-1-ledelse til Frankfurt, før André Silva enkelt kunne legge på til 4-1 alene med Jarstein.

Frankfurt tar seg dermed forbi Hertha på tabellen, som kanskje må klare seg uten Skjelbred fremover.

Trønderen har fått mye tillit i Hertha-laget denne sesongen. Veteranen har startet samtlige kamper etter koronapausen og var også en gjenganger i startoppstillingen før viruspandemien satte fotballen på vent.

Trønderen har samtidig vært fast bestemt på å returnere til Trondheim ved kontraktens utløp i sommer. I februar offentliggjorde RBK at avtalen med den tidligere klubbprofilen var signert.

